TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

ABD Venezuela gerilimi tırmanıyor! Trump yeni saldırıların sinyalini verdi

ABD Başkanı Trump, Venezuela ile yaşanan gerilimde yeni bir açıklama yaparak uyuşturucu kartelleriyle mücadele konusunda ülkenin deniz unsurlarına yeni saldırılar düzenleyebileceklerini söyledi.

ABD Venezuela gerilimi tırmanıyor! Trump yeni saldırıların sinyalini verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
06:20
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
06:20

ile arasında son günlerde gittikçe artan gerilim konusunda ABD Başkanı 'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, New York'tan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, 'de ABD ile Venezuela arasında gerginliğe neden olan ve " kartelleriyle mücadele" için bölgeye gönderildiği belirtilen Amerikan donanma unsurlarının görevlerine devam edeceğini belirtti.

"VENEZUELA'DAN ÇOK FAZLA UYUŞTURUCU GELİYOR"

"Venezuela'dan çok fazla uyuşturucu geliyor. Çok fazla tren de Aragua çete üyesi geliyor. Dışarı çıkmaya çalışıyorlar ama biz onları sınırda başarıyla durduruyoruz." diyen Trump, hem uyuşturucu hem de çetelerle mücadele için bu önlemleri aldıklarını savundu.

ABD Venezuela gerilimi tırmanıyor! Trump yeni saldırıların sinyalini verdi

"Venezuela'ya daha fazla bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıt veren Trump, bu konuda Karayipler'de uyuşturucu bağlantılı tekneleri tespit ettikçe saldırılara devam edeceklerinin mesajını verdi.

Venezuela'nın "balıkçı teknesi" olduğunu iddia ettiği teknenin, uyuşturucu taşıyan bir tekne olduğunu bildiklerini savunan Trump, bu gemi ile ilgili tüm istihbarata sahip olduklarını belirtti. ABD Başkanı, Venezuela'ya doğrudan saldırı ihtimali konusunda ise net bir değerlendirme yapmadı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD Venezuela gerilimi tırmanıyor! Trump yeni saldırıların sinyalini verdi

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

