Dünya devinde 70 milyar dolarlık dev zarar! Para buhar uçtu

Sosyal medya devi Meta, 2026’da metaverse harcamalarını yaklaşık yüzde 30 azaltmayı değerlendiriyor. Horizon Worlds ve Quest birimlerinde kesinti, hatta işten çıkarmalar bile gündeme gelebilir.
Meta, yıllardır üzerine titrediği metaverse projelerinde bütçeyi küçültmeye hazırlanıyor. Şirketin 2026 planlarına yakından bakan kaynaklar, Horizon Worlds ve Quest gibi metaverse odaklı birimlerin harcamalarında yüzde 30’a varan bir kesintinin masada olduğunu söylüyor. Üstelik iş sadece bütçeyle sınırlı kalmayabilir; Ocak ayında yeni bir işten çıkarma dalgası ihtimali de konuşuluyor.
Doğrusu, karar henüz kesinleşmiş değil. Ancak teknoloji devinin bu yöndeki adımı, sektörde beklediği rekabeti bir türlü görememesiyle ilişkilendiriliyor. Yani Meta’nın yıllardır “gelecek burada” diyerek büyüttüğü metaverse evreni, şimdilik karşılığını tam anlamıyla bulmuş görünmüyor.
Meta’nın 2021’den bu yana tüm metaverse yatırımlarını topladığı Reality Labs birimi, bugüne kadar 70 milyar dolardan fazla zarar yazdı. Zuckerberg hâlâ bu dünyanın büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyor ama işte, son dönemde rotanın yapay zekâya doğru kaydığı da çok açık.
Şirketin odağı artık daha çok büyük dil modelleri, yapay zekâ asistanları ve bunların çalışacağı yeni donanımlar üzerinde. Analistler ve yatırımcılar da zaten uzun süredir Reality Labs’ın “para yutan bir kuyuya” dönüştüğünü dile getiriyordu. Haberin basına düşmesinin ardından Meta hisselerinin yükselmesi de bunun küçük bir işareti gibi.
Şirket ise tüm bu konuşulanların üzerine kısa bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:
"Reality Labs portföyümüzde, metaverse'ten yapay zeka gözlükleri ve giyilebilir cihazlara doğru yatırımlarımızı kaydırıyoruz çünkü bu alanda ciddi bir ivme var. Bunun ötesinde geniş kapsamlı bir değişiklik planlamıyoruz."