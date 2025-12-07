Dünya devinde 70 milyar dolarlık dev zarar! Para buhar uçtu

REALİTY LABS 70 MİLYAR DOLARI ERİTTİ

Meta’nın 2021’den bu yana tüm metaverse yatırımlarını topladığı Reality Labs birimi, bugüne kadar 70 milyar dolardan fazla zarar yazdı. Zuckerberg hâlâ bu dünyanın büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyor ama işte, son dönemde rotanın yapay zekâya doğru kaydığı da çok açık.

Şirketin odağı artık daha çok büyük dil modelleri, yapay zekâ asistanları ve bunların çalışacağı yeni donanımlar üzerinde. Analistler ve yatırımcılar da zaten uzun süredir Reality Labs’ın “para yutan bir kuyuya” dönüştüğünü dile getiriyordu. Haberin basına düşmesinin ardından Meta hisselerinin yükselmesi de bunun küçük bir işareti gibi.