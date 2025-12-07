Lezzet yarışında büyük başarı! Türkiye ‘Dünyanın en iyi mutfakları’ sıralamasında ilk 10’a girdi

Kategoriler
Gastronomi dünyasının nabzını tutan Taste Atlas sitesi 2025 yılı sona ererken “Dünyanın en iyi 100 mutfağı” listesini yayınladı. Farklı kültürlerin etkisi altında kalan mutfaklar aldıkları puanlarla zirve için yarışırken, Türkiye büyük bir başarı göstererek ‘Dünyanın en iyi mutfakları’ sıralamasında ilk 10’a girdi. İşte Dünyanın en iyi mutfakları arasında yer alan 10 mutfak ve Türkiye’nin yeri…
Türk mutfağı zenginliği ve lezzeti ile milyonları kendine hayran bırakıyor. Her yörede yetişen farklı ürünlerle hazırlanan yemekler yiyenleri kendine hayran bırakıyor. Baklavadan dönere, mantıdan sarmaya kadar farklı tariflerle hazırlanan Türk yemekleri görenlerin ağzını sulandırıyor. İşte bu başarı Taste Atlas sitesinin hazırladığı Dünyanın en iyi 100 mutfağı listesinin yayınlanmasıyla tescillenmiş oldu. Türk mutfağı listede ilk 10 arasında yer alırken, Türkiye’nin rakipleri de oldukça dikkat çekti…
10 NUMARA ENDONEZYA
Dünyanın en iyi 100 mutfağı sıralamasında 10. Sıraya yerleşen Endonezya mutfağı, tıpkı ülkenin kültürel çeşitliliği gibi geniş bir çeşit yelpazesine sahip. Milyonların beğenisini kazanan mutfakta, ekşi, acı, tatlı ve tuzlu tatlar oldukça hakim. Ayrıca Endonezya mutfağında yer alan yemeklerin temelinde genellikle pirinç, bol baharat, Hindistan cevizi sütü ve yer fıstığı bulunuyor.
9 NUMARA FRANSA
Fransa mutfağında yemek pişirmek aynı zamanda sanatsal bir aktivite gibi algılanıyor. Orta Çağ’a kadar uzanan bir tarihe sahip olan Fransız mutfağında soslar oldukça önem taşır. Ana yemeklerinin yanı sıra bugün dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan makaron, krem karamel ve sufle gibi tatlılar da yine bu mutfağa aittir.
8 NUMARA ÇİN
Yin-Yang felsefesine göre hazırlanan yemeklerin yer aldığı Çin mutfağında hazırlanan tüm tabaklarda koku, renk, kıvam ve lezzet arasında denge gözetiliyor. Pirinç, deniz mahsulleri, soya sosu, kümes hayvanları ve yumurtanın yoğun olarak kullanıldığı Çin mutfağı, Tayvan, Endonezya, Singapur, Malezya gibi Uzak Doğu ülkelerini de kapsıyor.
7 NUMARA TÜRKİYE
İklim, coğrafya ve kültür çeşitliliği ile geniş bir yemek yelpazesine sahip olan Türkiye geçtiğimiz yıllarda da “Dünyanın en iyi mutfakları” arasında yerini almıştı. 2025-202 döneminde de bu değişmedi. Et yemeklerinden kırmızı-beyaz et çeşitlerine, bakliyatlardan sebze yemeklerine kadar her çeşit malzeme ile enfes yemekler çıkaran Türk mutfağında döner, piliç Topkapı ve kahvaltı Türk mutfağında denenmesi gerekenler arasında yer aldı.
6 NUMARA JAPONYA
Pirinç, balık ve deniz ürünleri, fermente edilerek hazırlanmış miso ve sebze ile hazırlanan Japon yemeklerinde yağ ve baharatlar çok az kullanılır. Uzak Doğu’nun en öneli lezzet duraklarından biri olan Japonya’da yemeklerde denge ve sunum kritik önem taşır.
5 NUMARA İSPANYA
Çok kültürlü geçmişi ile zengin bir yapıya sahip olan İspanyol mutfağı dünya çapında da büyük beğeni topluyor. Tortilla, paella, tapas, gaspaccio, empanada gibi tanınmış lezzetlere sahip olan İspanyol mutfağında bölgesel farklılıklar da oldukça dikkat çekiyor.
4 NUMARA PORTEKİZ
Geleneksel tarım ve balıkçılığı modern gastronomi ile bir araya getiren Portekiz mutfağı, dünya çapından en çok beğenilen mutfaklar arasında yer alıyor.
3 NUMARA PERU
Dünyanın en iyi 100 mutfağı sıralamasında 3. sıraya oturan Peru mutfağı hem yerli halkın hem de göçmenlerin getirdiği mutfak alışkanlıklarının eşsiz birleşiminden ortaya çıkan yemeklerden oluşuyor.
2 NUMARA YUNANİSTAN
Yunan mutfağı, en beğenilen mutfaklar arasında zirveye ortak olurken, geleneksel Akdeniz ürünlerinin çokluğu dikkat çekiyor. Diğer yandan Yunan mutfağının Türk mutfağı ile çok fazla benzerliği bulunuyor.
1 NUMARA İTALYA
Dünyanın en iyi 100 mutfağı listesinde zirveye oturan ise İtalya oldu. Makarna ve pizzanın ana vatanı olarak bilinen İtalya, zengin Roma kültürünün etkilerini taşıyan ülkede ayrıca soslar ve tiramisu, cannoli gibi tatlılar da dünya çapında tanınıyor.