12°
Lezzet yarışında büyük başarı! Türkiye ‘Dünyanın en iyi mutfakları’ sıralamasında ilk 10’a girdi

Aralık 07, 2025 14:01
1
Dünyanın en iyi 100 mutfağı

Gastronomi dünyasının nabzını tutan Taste Atlas sitesi 2025 yılı sona ererken “Dünyanın en iyi 100 mutfağı” listesini yayınladı. Farklı kültürlerin etkisi altında kalan mutfaklar aldıkları puanlarla zirve için yarışırken, Türkiye büyük bir başarı göstererek ‘Dünyanın en iyi mutfakları’ sıralamasında ilk 10’a girdi. İşte Dünyanın en iyi mutfakları arasında yer alan 10 mutfak ve Türkiye’nin yeri…

2
Dünyanın en iyi 100 mutfağı

Türk mutfağı zenginliği ve lezzeti ile milyonları kendine hayran bırakıyor. Her yörede yetişen farklı ürünlerle hazırlanan yemekler yiyenleri kendine hayran bırakıyor. Baklavadan dönere, mantıdan sarmaya kadar farklı tariflerle hazırlanan Türk yemekleri görenlerin ağzını sulandırıyor. İşte bu başarı Taste Atlas sitesinin hazırladığı Dünyanın en iyi 100 mutfağı listesinin yayınlanmasıyla tescillenmiş oldu. Türk mutfağı listede ilk 10 arasında yer alırken, Türkiye’nin rakipleri de oldukça dikkat çekti…

3
Dünyanın en iyi 100 mutfağı

DÜNYANIN EN İYİ YÜZ MUTFAĞI SIRLAMASINDA İLK 10

10 NUMARA ENDONEZYA

Dünyanın en iyi 100 mutfağı sıralamasında 10. Sıraya yerleşen Endonezya mutfağı, tıpkı ülkenin kültürel çeşitliliği gibi geniş bir çeşit yelpazesine sahip. Milyonların beğenisini kazanan mutfakta, ekşi, acı, tatlı ve tuzlu tatlar oldukça hakim. Ayrıca Endonezya mutfağında yer alan yemeklerin temelinde genellikle pirinç, bol baharat, Hindistan cevizi sütü ve yer fıstığı bulunuyor.

4
Dünyanın en iyi 100 mutfağı

9 NUMARA FRANSA

Fransa mutfağında yemek pişirmek aynı zamanda sanatsal bir aktivite gibi algılanıyor. Orta Çağ’a kadar uzanan bir tarihe sahip olan Fransız mutfağında soslar oldukça önem taşır. Ana yemeklerinin yanı sıra bugün dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan makaron, krem karamel ve sufle gibi tatlılar da yine bu mutfağa aittir.

5
Dünyanın en iyi 100 mutfağı

8 NUMARA ÇİN

Yin-Yang felsefesine göre hazırlanan yemeklerin yer aldığı Çin mutfağında hazırlanan tüm tabaklarda koku, renk, kıvam ve lezzet arasında denge gözetiliyor. Pirinç, deniz mahsulleri, soya sosu, kümes hayvanları ve yumurtanın yoğun olarak kullanıldığı Çin mutfağı, Tayvan, Endonezya, Singapur, Malezya gibi Uzak Doğu ülkelerini de kapsıyor.

6
Dünyanın en iyi 100 mutfağı

7 NUMARA TÜRKİYE

İklim, coğrafya ve kültür çeşitliliği ile geniş bir yemek yelpazesine sahip olan Türkiye geçtiğimiz yıllarda da “Dünyanın en iyi mutfakları” arasında yerini almıştı. 2025-202 döneminde de bu değişmedi. Et yemeklerinden kırmızı-beyaz et çeşitlerine, bakliyatlardan sebze yemeklerine kadar her çeşit malzeme ile enfes yemekler çıkaran Türk mutfağında döner, piliç Topkapı ve kahvaltı Türk mutfağında denenmesi gerekenler arasında yer aldı.

7
Dünyanın en iyi 100 mutfağı

6 NUMARA JAPONYA

Pirinç, balık ve deniz ürünleri, fermente edilerek hazırlanmış miso ve sebze ile hazırlanan Japon yemeklerinde yağ ve baharatlar çok az kullanılır. Uzak Doğu’nun en öneli lezzet duraklarından biri olan Japonya’da yemeklerde denge ve sunum kritik önem taşır.

8
Dünyanın en iyi 100 mutfağı

5 NUMARA İSPANYA

Çok kültürlü geçmişi ile zengin bir yapıya sahip olan İspanyol mutfağı dünya çapında da büyük beğeni topluyor. Tortilla, paella, tapas, gaspaccio, empanada gibi tanınmış lezzetlere sahip olan İspanyol mutfağında bölgesel farklılıklar da oldukça dikkat çekiyor.

9
Dünyanın en iyi 100 mutfağı

4 NUMARA PORTEKİZ

Geleneksel tarım ve balıkçılığı modern gastronomi ile bir araya getiren Portekiz mutfağı, dünya çapından en çok beğenilen mutfaklar arasında yer alıyor.

10
Dünyanın en iyi 100 mutfağı

3 NUMARA PERU

Dünyanın en iyi 100 mutfağı sıralamasında 3. sıraya oturan Peru mutfağı hem yerli halkın hem de göçmenlerin getirdiği mutfak alışkanlıklarının eşsiz birleşiminden ortaya çıkan yemeklerden oluşuyor.

11
Dünyanın en iyi 100 mutfağı

2 NUMARA YUNANİSTAN

Yunan mutfağı, en beğenilen mutfaklar arasında zirveye ortak olurken, geleneksel Akdeniz ürünlerinin çokluğu dikkat çekiyor. Diğer yandan Yunan mutfağının Türk mutfağı ile çok fazla benzerliği bulunuyor.

12
Dünyanın en iyi 100 mutfağı

1 NUMARA İTALYA

Dünyanın en iyi 100 mutfağı listesinde zirveye oturan ise İtalya oldu. Makarna ve pizzanın ana vatanı olarak bilinen İtalya, zengin Roma kültürünün etkilerini taşıyan ülkede ayrıca soslar ve tiramisu, cannoli gibi tatlılar da dünya çapında tanınıyor.

