Lezzet yarışında büyük başarı! Türkiye ‘Dünyanın en iyi mutfakları’ sıralamasında ilk 10’a girdi

9 NUMARA FRANSA

Fransa mutfağında yemek pişirmek aynı zamanda sanatsal bir aktivite gibi algılanıyor. Orta Çağ’a kadar uzanan bir tarihe sahip olan Fransız mutfağında soslar oldukça önem taşır. Ana yemeklerinin yanı sıra bugün dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan makaron, krem karamel ve sufle gibi tatlılar da yine bu mutfağa aittir.