25°
Dünya
Trump destekçisi Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı! FBI'dan kritik açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden olan Charlie Kirk'ü öldüren şahsın fotoğrafı ortaya çıktı. FBI'dan yapılan son dakika açıklamasında saldırıda kullanılan silahın da ele geçirildiği belirtildi.

11.09.2025
AA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 20:12

ABD Federal Soruşturma Bürosu (), ABD Başkanı Donald Trump'ın tanınmış destekçilerinden aktivist Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın fotoğrafını yayınlayarak, dün saldırıda kullanıldığı düşünülen silahın ele geçirildiğini duyurdu.

Trump destekçisi Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı! FBI'dan kritik açıklama

FBI FOTOĞRAFLARI YAYINLADI

ABD'de Başkan Donald Trump'ın tanınmış destekçilerinden sağcı aktivist Charlie Kirk'e dün düzenlenen suikasta ilişkin soruşturma devam ederken, saldırgan henüz yakalanmadı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, saldırganının yakalanmasına yönelik faaliyetlere ilişkin bir basın toplantısı düzenlerken, FBI, Kirk suikastı şüphelisinin fotoğraflarını yayınladı.

Trump destekçisi Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı! FBI'dan kritik açıklama

MERDİVENLERDEN KAMPÜSE SIZDI

Basın toplantısında konuşan Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, ulaştıkları görüntülerden saldırganın kampüse gelişi ve kampüse girişinden hemen önceki hareketlerini takip etmeyi başardıklarını açıkladı. Mason, "Saldırgan, merdivenlerden kampüse girdi, çatıya çıktı, çatının üzerinden ateş açacağı noktaya geçti. Ateş açtıktan sonra binanın diğer tarafına geçtiğini, binadan atlayarak kampüsten kaçıp bir mahalleye girdiğini izleyebildik" dedi.

Trump destekçisi Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı! FBI'dan kritik açıklama


Bölge sakinleriyle temas kurarak güvenlik kameralarını incelediklerini ve ipucu bulmaya çalıştıklarını ifade eden Mason, "Bu kişiye ait görüntü kayıtlarımız var ancak şu an için bunu yayımlamayacağız. Bu kişiyi teşhis etmek için bazı teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Eğer başarısız olursak medyaya başvuracağız ve bu görüntünün kamuoyu ile paylaşılarak kimliğinin tespit edilmesi için yardım isteyeceğiz. Ancak, şu anda kendi kabiliyetlerimize güveniyoruz" dedi.
Dün yaşananların Utah için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Mason, "Elimizdeki her ipucunu değerlendiriyoruz, polis, her soruşturmacı, her yerel kurum kendini bu işe adamış durumda. Kolluk kuvvetlerinden gelen destek muazzam oldu. Tüm imkanlarımızı buna seferber ediyoruz ve saldırganı yakalayacağız" dedi.

Trump destekçisi Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı! FBI'dan kritik açıklama

ÜNİVERSİTE ÇAĞINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Şüphelinin yaşı sayesinde üniversitedeki kalabalık içinde gayet iyi gizlenebildiğini ifade eden Mason, "Şu anda çok fazla ayrıntı açıklamıyoruz, yakında açıklayacağız ama şu an için değil. Ancak şahsın üniversite çağında olduğu görünüyor. Onu takip edebileceğimizden eminiz" dedi.

SALDIRIDA KULLANDIĞI KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ BULUNDU

Basın toplantısında FBI'ın Salt Lake Şehri Saha Ofisi Müdürü Özel Ajan Robert Bohls, dün Charlie Kirk'in trajik bir şekilde öldürülmesinin ardından FBI ajanlarının saldırganı bulmak için ara vermeksizin çalıştığını söyledi. Bohls, "Dün yaşanan saldırıda kullanıldığını düşündüğümüz silahı ele geçirdik. Bu, yüksek güçlü, sürgülü keskin nişancı tüfeği. Saldırganın kaçtığı ormanlık alanda bulundu. FBI laboratuvarı, bu silahı analiz edecek. Soruşturmacılar ayrıca ayak izi, avuç içi izi ve ön kol izleri topladı. Bunlar da incelenecek" dedi.
Saldırının saikinin bilinmediğini ifade eden Bohls, "Tüm ipuçları ve ihbarlar eksiksiz şekilde araştırılıyor. Bu sabah itibarıyla 130'dan fazla ihbar aldık. Halkımıza bunun için teşekkür ediyoruz. FBI, tüm kaynaklarını bu soruşturmaya yönlendirmiş durumda" dedi.

Trump destekçisi Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı! FBI'dan kritik açıklama

"HEDEFLİ BİR SALDIRIYDI"

Bohls, "Bu hedefli bir saldırıydı. Şu anda halkın risk altında olduğuna inanmıyoruz. Ancak saldırganı bulmak için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz ve bunu yapacağız" dedi.
Saldırganın yüzü ve görünümü hakkında detay paylaşamayacağını vurgulayan Bohls, "Ne kadar uzağa gitmiş olabileceğini henüz bilmiyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şüpheliye ait görüntüler elimizde mevcut fakat soruşturmanın bir parçası oldukları için şu an ayrıntı paylaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.

100 BİN DOLAR PARA ÖDÜLÜ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kirk suikastının şüphelisinin kimliğinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına sağlayacak bilgi verenlere 100 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu.
FBI tarafından yapılan açıklamada, "FBI, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk'ün öldürülmesinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına yol açan bilgiler için 100 bin dolara kadar ödül teklif ediyor" dedi.

