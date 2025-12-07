Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

F1 Abu Dabi GP hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Formula 1'de şampiyon bugün belli olacak

Formula 1 2025 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı bugün gerçekleştirilecek. Yarış tutkunları tarafından heyecanla beklenen yarış Abu Dabi'de düzenlenecek. Şampiyonun belirleneceği F1 Abu Dabi GP hangi kanalda, nereden canlı izlenir gündem oldu. Yarış tutkunları tarafından Formula 1 saat kaçta olduğu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
F1 Abu Dabi GP hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Formula 1'de şampiyon bugün belli olacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 14:19

Forumla 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonunun son yarışı bugün gerçekleştirilecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek olan Abu Dabi GP'nın sıralama turlarında şampiyonluk adaylarından olan Red Bull pilotu pole pozisyonunun sahibi oldu.

Diğer şampiyonluk adayları ve ise 2. ve üçüncü sırada yer aldı. Sezonun şampiyonunun belirleneceği F1 Abu Dabi GP hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta olduğu merak edilmeye başlandı.

F1 Abu Dabi GP hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Formula 1'de şampiyon bugün belli olacak

F1 ABU DABİ GP HANGİ KANALDA?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde bulunan 5.2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirilecek olan F1 Abdu Dabi GP açıklanan bilgilere göre 4 ve F1 TV ekranlarından yayınlanacak.

F1 Abu Dabi GP'nin sıralama turu sonuçları ise şöyle:

  1. Max Verstappen
  2. Lando Norris
  3. Oscar Piastri
  4. George Russel
  5. Chaerles Leclerc
  6. Fernando Alonso
  7. Bortoleto
  8. Ocon
  9. Hadjar
  10. Tsunoda
  11. Bearman
  12. Sainz
  13. Lawson
  14. Antonelli
  15. Stroll
  16. Hamilton
  17. Albon
  18. Hülkenberg
  19. Gasly
  20. Colapinto
F1 Abu Dabi GP hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Formula 1'de şampiyon bugün belli olacak

F1 ABU DABİ GP SAAT KAÇTA?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı olan F1 Abu Dabi GP açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak. Verstappen'in sezonu şampiyon olarak tamamlayabilmesi için yarışı kazanması ve Norris'in ise ilk 3'e girmemesi gerekiyor. Norris'in ise şampiyon olmak için podyuma çıkması yeterli olacak.

F1 Abu Dabi GP hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Formula 1'de şampiyon bugün belli olacak

F1 ABU DABİ GP CANLI NEREDEN İZLENİR?

F1 Abu Dabi GP, beIN Sports 4 ve F1 TV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. F1'i yakından takip eden vatandaşlar bu kanallar aracılığıyla şampiyonun belirleneceği F1 Abu Dabi GP'yi takip edebilecekler.

ETİKETLER
#max verstappen
#formula 1
#oscar piastri
#lando norris
#beın sports
#F1
#Abu Dabi Gp
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.