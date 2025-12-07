F1 Abu Dabi GP hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Formula 1'de şampiyon bugün belli olacak

Forumla 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonunun son yarışı bugün gerçekleştirilecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek olan F1 Abu Dabi GP'nın sıralama turlarında şampiyonluk adaylarından olan Red Bull pilotu Max Verstappen pole pozisyonunun sahibi oldu.

Diğer şampiyonluk adayları Lando Norris ve Oscar Piastri ise 2. ve üçüncü sırada yer aldı. Sezonun şampiyonunun belirleneceği F1 Abu Dabi GP hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta olduğu merak edilmeye başlandı.

F1 ABU DABİ GP HANGİ KANALDA?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde bulunan 5.2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirilecek olan F1 Abdu Dabi GP açıklanan bilgilere göre beIN Sports 4 ve F1 TV ekranlarından yayınlanacak.

F1 Abu Dabi GP'nin sıralama turu sonuçları ise şöyle:

Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri George Russel Chaerles Leclerc Fernando Alonso Bortoleto Ocon Hadjar Tsunoda Bearman Sainz Lawson Antonelli Stroll Hamilton Albon Hülkenberg Gasly Colapinto

F1 ABU DABİ GP SAAT KAÇTA?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı olan F1 Abu Dabi GP açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak. Verstappen'in sezonu şampiyon olarak tamamlayabilmesi için yarışı kazanması ve Norris'in ise ilk 3'e girmemesi gerekiyor. Norris'in ise şampiyon olmak için podyuma çıkması yeterli olacak.

F1 ABU DABİ GP CANLI NEREDEN İZLENİR?

F1 Abu Dabi GP, beIN Sports 4 ve F1 TV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. F1'i yakından takip eden vatandaşlar bu kanallar aracılığıyla şampiyonun belirleneceği F1 Abu Dabi GP'yi takip edebilecekler.