Ahmet Çakar'dan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında en son yapılan operasyon aralarında eski hakem Ahmet Çakar'ın da olduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltında olan eski futbol hakemi ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Çakar'ın sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.