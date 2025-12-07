Nolan’dan Netflix’e büyük satın alma uyarısı: Sendikalar ayağa kalktı

Kategoriler
Netflix’in Warner Bros.’u 82,5 milyar dolara satın alma hamlesi, Hollywood’da sendikaları ve ünlü yönetmenleri harekete geçirdi.
Sinema dünyası son yılların belki de en büyük satın alma girişimiyle çalkalanıyor. Netflix’in, Warner Bros.’u 82,5 milyar dolar karşılığında bünyesine katmak için görüşmelere başlaması, sektörde adeta soğuk duş etkisine yol açtı. Daha süreç resmî olarak netleşmeden, birçok sendika “bu iş onaylanmasın” diyerek meydan okudu.
The Dark Knight üçlemesiyle sinemaseverlerin hafızasına kazınan Christopher Nolan, bu kez kamera arkasında değil; sektörün geleceği için endişe eden bir isim olarak sahnede. Nolan’ın başkanlığını yaptığı ABD Yönetmenler Sendikası, görüşmelerin duyulmasının hemen ardından bir bildiri yayımladı.
Bildiride, özgürlüğün ve rekabetin korunmasının sektör için hayati olduğu vurgulandı. Sendika, yaşanan gelişmelerle ilgili Netflix’le doğrudan görüşmek için hazırlıklara başladığını açıkladı. İşin özü, “Bu dev birleşme yönetmenlerin haklarını zayıflatır mı?” sorusu şimdiden masada.
Sadece yönetmenler değil, ABD Batı ve Doğu Senaristler Sendikası da alarma geçti. İki sendika birlikte hükümete bir mektup yazarak satın alma sürecinin durdurulmasını talep etti. Sektördeki yoğunlaşmanın artmasının, çalışanları uzun vadede zora sokacağı savunuluyor.
Bu arada kulislerde başka bir detay daha konuşuluyor: Satın alma yarışındaki en güçlü rakip olan Paramount’un, hükümet nezdindeki bağlantılarını devreye sokarak anlaşmayı engellemeye çalışabileceği belirtiliyor. Kısacası perde arkasında büyük bir güç mücadelesi yaşanıyor.