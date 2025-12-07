Kriz büyüyor: Hafıza kartlı telefonlar geri dönüyor

Kategoriler
DRAM fiyatlarının sert yükselişi, akıllı telefon üreticilerini eski bir çözümü yeniden düşünmeye itti: microSD kart yuvası akıllı telefonlara geri dönüyor.
Akıllı telefon pazarında işler bir süredir pek yolunda gitmiyor. Yapay zekâ odaklı talep patlaması, DRAM tarafında zaten sıkı olan üretimi iyice zorlarken fiyatlar neredeyse ikiye katladı. Yıl başında 33 dolar olan 12 GB LPDDR5X’in birim maliyetinin 70 dolara dayanmış olması, üreticilerin hesaplarını altüst etmiş durumda.
Hal böyle olunca şirketler, “Peki bu maliyet baskısını nasıl hafifletiriz?” sorusuna farklı çözümler arıyor. Görünen o ki cevap, bir dönem neredeyse tamamen terk edilen microSD kart yuvası olabilir.
Weibo’da paylaşılan bilgilere göre Çinli üreticiler, artan maliyetleri dengelemek için microSD kart yuvalarını yeniden cihazlara entegre etmeyi ciddi ciddi tartışıyor. Aslında çok da şaşırtıcı değil… Çünkü hem maliyetler yükseliyor hem de kullanıcıların cihaz fiyatlarına karşı toleransı düşüyor.
Bu yaklaşımın amacı basit: Üreticiler, yüksek DRAM maliyetinin bir kısmını kendi bünyelerinde eritip cihaz fiyatlarını rekabetçi tutmak istiyor. Yani işin doğrusu, microSD kart yuvası bir tür “nefes alma alanı” sunuyor.
Eskiden microSD kartların dezavantajı belliydi: Hız. Ancak microSD Express destekli yeni nesil kartlarla bu engel büyük ölçüde kalktı. Samsung’un 512 GB P9 Express microSD kartının Amazon’da 74,99 dolara satılması da dikkat çekici bir detay. Çünkü bugün birçok markanın dahili depolama yükseltmelerinde talep ettiği fiyat farkı, bu rakamın epey üstüne çıkabiliyor.