Kriz büyüyor: Hafıza kartlı telefonlar geri dönüyor

ASYA’DAN GELEN SİNYAL: MİCROSD GERİ DÖNEBİLİR

Weibo’da paylaşılan bilgilere göre Çinli üreticiler, artan maliyetleri dengelemek için microSD kart yuvalarını yeniden cihazlara entegre etmeyi ciddi ciddi tartışıyor. Aslında çok da şaşırtıcı değil… Çünkü hem maliyetler yükseliyor hem de kullanıcıların cihaz fiyatlarına karşı toleransı düşüyor.