Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kriz büyüyor: Hafıza kartlı telefonlar geri dönüyor

Aralık 07, 2025 14:30
1
SD Kart

DRAM fiyatlarının sert yükselişi, akıllı telefon üreticilerini eski bir çözümü yeniden düşünmeye itti: microSD kart yuvası akıllı telefonlara geri dönüyor.

2

Akıllı telefon pazarında işler bir süredir pek yolunda gitmiyor. Yapay zekâ odaklı talep patlaması, DRAM tarafında zaten sıkı olan üretimi iyice zorlarken fiyatlar neredeyse ikiye katladı. Yıl başında 33 dolar olan 12 GB LPDDR5X’in birim maliyetinin 70 dolara dayanmış olması, üreticilerin hesaplarını altüst etmiş durumda.

3

Hal böyle olunca şirketler, “Peki bu maliyet baskısını nasıl hafifletiriz?” sorusuna farklı çözümler arıyor. Görünen o ki cevap, bir dönem neredeyse tamamen terk edilen microSD kart yuvası olabilir.

4

ASYA’DAN GELEN SİNYAL: MİCROSD GERİ DÖNEBİLİR

Weibo’da paylaşılan bilgilere göre Çinli üreticiler, artan maliyetleri dengelemek için microSD kart yuvalarını yeniden cihazlara entegre etmeyi ciddi ciddi tartışıyor. Aslında çok da şaşırtıcı değil… Çünkü hem maliyetler yükseliyor hem de kullanıcıların cihaz fiyatlarına karşı toleransı düşüyor.

5

Bu yaklaşımın amacı basit: Üreticiler, yüksek DRAM maliyetinin bir kısmını kendi bünyelerinde eritip cihaz fiyatlarını rekabetçi tutmak istiyor. Yani işin doğrusu, microSD kart yuvası bir tür “nefes alma alanı” sunuyor.

6

PERFORMANS ARTIK ENGEL DEĞİL

Eskiden microSD kartların dezavantajı belliydi: Hız. Ancak microSD Express destekli yeni nesil kartlarla bu engel büyük ölçüde kalktı. Samsung’un 512 GB P9 Express microSD kartının Amazon’da 74,99 dolara satılması da dikkat çekici bir detay. Çünkü bugün birçok markanın dahili depolama yükseltmelerinde talep ettiği fiyat farkı, bu rakamın epey üstüne çıkabiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.