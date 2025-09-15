Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Dünya
Avatar
Editor
 Editor | Bengü Sarıkuş

Ebola kabusu geri döndü! Ölüm sayısı artmaya başladı

Oldukça ölümcül bir salgın hastalık olarak kabul edilen Ebola salgını yeniden geri döndü. Vaka sayısının son bir haftada 28’den 68’e yükseldiği duyurulunca Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti.

Ebola kabusu geri döndü! Ölüm sayısı artmaya başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 10:58

Dünya Sağlık Örgütü (), ’nde (KDC) artan salgını vakalarına yönelik sağlık çalışanları ile enfekte bireylerin temaslılarını aşılamaya başladı.

Ebola kabusu geri döndü! Ölüm sayısı artmaya başladı

Ulusal basındaki haberlere göre, ulusal stoktaki 2 bin dozluk Ebola aşısının ilk 400 dozunun salgının merkezi olan Bulape’ye ulaştırıldığı bildirildi. Sağlık çalışanlarının ve enfekte bireylerin temaslılarının aşılanmaya başladığı belirtildi. Uluslararası Sağlama Koordinasyon Grubu, yayılmanın kontrol altına alınmasına yardımcı olmak üzere 45 bin dozun daha sevkini onayladı.

DSÖ bölge yetkilisi Patrick Otim, salgının genişleyebileceği uyarısında bulunarak, komşu Angola'ya sınır ötesi yayılma riskinin orta düzeyde olduğunu vurguladı.

Ebola kabusu geri döndü! Ölüm sayısı artmaya başladı

YENİ EBOLA 16 CAN ALDI

KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, 4 Eylül’de yeni bir Ebola salgını olduğunu ilan etmiş, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da salgını doğrulamıştı.

Kasai bölgesinde Ebola şüpheli vaka sayısının son bir haftada 28’den 68’e yükseldiği, salgının iki ilçeden dört ilçeye yayıldığı ve geçen hafta 15 olan can kaybı sayısının 16’ya çıktığı açıklanmıştı.

