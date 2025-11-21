Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından 14 iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken, 14 şahıs gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gümrük kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, kaçak emtia ürünleri ile ilgili 14 farklı iş yerinde adli aramalar yapıldı.

14 ZANLI GÖZALTINDA

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 250 bin lira olduğu değerlendirilen 426 kilogram kıyılmış tütün, 346 kilogram nargile kömürü, 10 bin 720 adet makaron, 34 kilogram nargile tütünü, 6 adet elektrikli kömür yakıcı, bin 496 paket sigara, 27 bin adet filtreli ağızlık, 85 adet tütün sarma makinası, 8 adet termos ve 1 adet lazer epilasyon cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.