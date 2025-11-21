Surlarda öldürülen İkbal Uzuner'in mezarında uygunsuz hareketler yapan 2 kişi gözaltına alındı

Kategoriler
İstanbul
Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin olaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.
4 Ekim 2024'te 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'daki evlerinde Ayşenur Halil'i (19) daha sonra Edirnekapı surlarında görüştüğü İkbal Uzuner'i (19) öldürerek surlardan atlayarak canına kıymıştı.