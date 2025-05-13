İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katletmişti! Sur cinayetleri davasında yeni gelişme! Semih Çelik için harekete geçildi

İstanbul Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i, Fatih Edirnekapı Surları’nda ise 19 yaşındaki İkbal Uzuner’i korkunç bir şekilde öldürdükten sonra surlardan atlayarak kendi yaşamına son veren Semih Çelik ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Semih Çelik'in ölmesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ayşenur Halil'in ailesi ise karara itiraz etti. İşte detaylar...

İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşice katledilmişti. Korkunç olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ekim 2024'te 19 yaşındaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in vahşice öldürüldüğü cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturmada, katil zanlısı Semih Çelik'in ölmesi gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına (KYOK) karar vermişti. Dosyada müşteki Yusuf Halil'in vekili Av. Betül Zağlı Topal tarafından İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sunulan itiraz dilekçesinde, soruşturmanın eksik ve yüzeysel yürütüldüğü, özellikle olayda hayatını kaybeden Ayşenur Halil'in cep telefonunun açılmadığı ve kritik dijital delillere ulaşılmadığı vurgulandı.

Karara itiraz eden Ayşenur Halil'in ailesi, "Soruşturma eksik ve yüzeysel yürütüldü. Katilin bilgisayarındaki veriler suç öncesi silindi, planlı hareket etti. Üçüncü şahıslar soruşturulmadı. Telefonu halen bulunamadı." diyerek takipsizliğin kaldırılmasını ve etkin soruşturma yürütülmesini talep etti.

"DELİLLER YETERİNCE İNCELENMEDİ"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; İtiraz dilekçesinde, şüpheli Semih Çelik'in bilgisayarında yer alan verilerin suç öncesinde silindiğine dikkat çekilerek, şüphelinin planlı hareket ettiğine dair güçlü emareler bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Çelik'in olay günü telefonla görüşme yaptığı, ancak olay yerinde telefonunun bulunamadığı ifade edildi.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR SORUŞTURULMADI"

Dilekçede özellikle dikkat çeken bir diğer unsur ise olayla bağlantılı olabilecek üçüncü kişilere yönelik yeterli araştırmanın yapılmamış olması. Şüphelinin telefonunun kimler tarafından alındığı, olay yerindeki kamera kayıtlarının incelenip incelenmediği ve delillerin BTK kayıtlarıyla desteklenip desteklenmediği netlik kazanmadı. Aile, Ayşenur Halil'in telefonun şifresinin çözülememesinin de olayın aydınlatılması açısından kilit önemde olduğunu vurguladı.