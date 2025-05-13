İstanbul'da deprem! AFAD ve Kandilli'den ilk açıklama geldi

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken Kandilli ve AFAD'dan peş peşe açıklama geldi.

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre İstanbul'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 13.6 km olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1922146545916428382

AFAD 3.8 OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1922145732175315405

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...



