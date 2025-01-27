İkbal ve Ayşenur cinayetinde yeni gelişme! Katil Semih Çelik vahşice öldürmüştü

27 Ocak 2025 20:51 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 20:51

İstanbul'da surlarda İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli genç kadınları öldüren ve ardından da surlardan atlayarak yaşamına son veren Semih Çelik'in dosyası kapandı.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! İki sene önce bir bir yazılmış

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! İki sene önce bir bir yazılmış

Semih Çelik'in öldürdüğü Ayşenur Halil'in babası ilk kez konuştu! 'O güne kadar hiç duymamıştık'

Semih Çelik'in öldürdüğü Ayşenur Halil'in babası ilk kez konuştu! 'O güne kadar hiç duymamıştık'

İstanbul'da 4 Ekim Cuma günü, 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil adlı iki genç kadını vahşice öldüren Semih Çelik'in davası sonuçlandı. Soruşturma, takipsizlik kararı verilerek kapatıldı.

'DİRENÇ GÖSTERİLMEDİ!'

Mahkeme kararında, olayla ilgili yapılan ev incelemelerinde herhangi bir düzensizlik ya da kargaşaya rastlanmadığı belirtildi. İki genç kızın tırnaklarında Semih Çelik’e ait DNA örneklerinin bulunmadığı ve İkbal Uzuner'in surlarda bulunduğu sırada herhangi bir bağırma ya da çığlık duyduğunu ifade eden bir kişinin ortaya çıkmadığı kaydedildi. Bu nedenle, iki gencin Semih Çelik’e karşı bir direnç gösterdiklerine dair somut bir kanıt bulunamadığı vurgulandı.

Ayrıca, elde edilen dijital verilerde İkbal Uzuner'in daha önce kendisini bir ip yardımıyla boğmaya çalıştığını gösteren görüntüleri Semih Çelik’e gönderdiği, göğüs ve vücut bölgelerinde kesiklerin yer aldığı fotoğraflar ile müstehcen içerikli görseller paylaşmış olduğu ifade edildi. Semih Çelik’in de bu görüntülere benzer şekilde, kadın figürlerinin baş ve bacak kısımlarının eksik olduğu kara kalem çizimler yaparak İkbal’e gönderdiği aktarıldı.

ANNESİ İLE KONUŞMALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ!

Semih Çelik’in hem kendisini hem de İkbal Uzuner’i öldürmeyi planladığına dair kayıtlara ulaşıldığı belirtilen kararda, Semih’in babasıyla olaydan bir gün önce yaptığı konuşmada "Reis, seni nasıl kesmemi istersin?" dediği ve cinayet günü Ayşenur'u öldürmeden hemen önce annesine "Bugün akşama kadar hayatta kalır mıyız?" diye sorduğu bilgisi paylaşıldı.

Kararda ayrıca, Semih Çelik’e yardım eden başka bir kişiyle ilgili bir bulguya ulaşılamadığı, olayları teşvik ettiği iddia edilen satanist düşünce yapısına ya da Discord (inceller) ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden gerçekleştiği öne sürülen yönlendirmelere dair herhangi bir kanıt bulunamadığı ifade edildi.

İKBAL VE AYŞENUR OLAYI NE?

Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde yaşanan trajik olay, 4 Ekim tarihinde gerçekleşti. Semih Çelik isimli şahıs, 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra Edirnekapı surlarına çıkarak hayatına son verdi. Bu olay, Türkiye genelinde büyük bir yankı uyandırdı.

Olayın ardından, Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren kişinin babası ve kız kardeşi, can güvenliklerinin tehdit altında olduğunu ifade ederek, soyisimlerini değiştirmek amacıyla dava başvurusunda bulundu.