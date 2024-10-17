İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! İki sene önce bir bir yazılmış

Editör: Banu İriç / Kaynak: Ekol Tv

17 Ekim 2024 04:11 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 04:18

Fatih'in tarihi surlarında tüm toplumu derinden etkileyen cinayetin faili Semih Çelik'in hastane raporu ele geçirildi. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katleden Semih Çelik'in ruh sağlığının bir bir tespit edildiği ve raporlandığı ortaya çıktı. Çelik'i bu cinayete sürükleyen süreçte ailesinin ihmalleri gündeme geldi.