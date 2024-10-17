İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! İki sene önce bir bir yazılmış
Fatih'in tarihi surlarında tüm toplumu derinden etkileyen cinayetin faili Semih Çelik'in hastane raporu ele geçirildi. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katleden Semih Çelik'in ruh sağlığının bir bir tespit edildiği ve raporlandığı ortaya çıktı. Çelik'i bu cinayete sürükleyen süreçte ailesinin ihmalleri gündeme geldi.
İstanbul Fatih surlarında ve Eyüp'te genç kızı vahşice öldüren Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı. Çelik'in ilgi alanları, psikolojik sorunları ve cinayete sürüklendiği süreçte yaşadıklarının adeta "geliyorum" dediği belirlendi. Rapordaki aileye yapılan uyarılar okları aileye yöneltti.
"YAKINLARI TARAFINDAN GÖZETİM ALTINDA TUTULMALI"
Semih Çelik'in 2022 yılının şubat ayında yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendini bıçakladığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Çelik, tedavi altına alındı. Hazırlanan raporda cani Semih Çelik'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve "her an bir yakını tarafından gözetim altında tutulması" uyarısı yapıldı.
Semih Çelik'e şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar yazıldı ancak raporda ilaçların düzensiz kullanıldığı, serviste refakatçisi olmadan da yalnız bırakılmasının riskli olabileceği not edildi.