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Bursa'da deprem oldu! İstanbul da sallandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ocak 2025 13:53 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 14:58

Son dakika haberi: Bursa'da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,0, Kandilli Rasathanesi ise 4,1 olarak geçti.

Bursa'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem​ İstanbul'u da salladı. AFAD depremin büyüklüğünü 4,0 olarak geçerken Kandilli Rasathanesi ise 4,1 olarak geçti.

Bursa'da deprem oldu! İstanbul da sallandı - 1. Resim

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bursa'da meydana gelen depremin ardından vatandaşların büyük bir kısmı panikle kendini sokağa attı. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.  

Bursa'da deprem oldu! İstanbul da sallandı - 2. Resim

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Büyük bir tedirginliğe neden olan deprem sonrası Bursa Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bursa ilimizde merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir" denildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, olumsuz bir durumunun yaşanmadığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bozbey, yaptığı açıklamada, “Kentimizde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar Bursa Büyükşehir Beledimize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. En büyük temennimiz, kötü bir haber almamak. Geçmiş olsun Bursa” ifadelerini kullandı.

DEPREM ANI KAMERADA

Nilüfer ilçesindeki deprem özellikle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınları arasında paniğe yol açtı. Deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. 

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'ın verileri şu şekilde:

  • Büyüklük:4.0 (Mw)
  • Yer:Nilüfer (Bursa)
  • Tarih:2025-01-27
  • Saat:13:43:47 TSİ
  • Enlem:40.19444 N
  • Boylam:28.95056 E
  • Derinlik:9.74 km

Kandilli Rasathanesi'nin verileri şöyle:

  • Bursa Nilüfer
  • 27.01.2025, 13:43:46 TSİ
  • Büyüklük: 4.1
  • Derinlik: 15.1 km

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Kaynak: tgrthaber.com
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