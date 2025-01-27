Bursa'da deprem oldu! İstanbul da sallandı
Son dakika haberi: Bursa'da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,0, Kandilli Rasathanesi ise 4,1 olarak geçti.
Bursa'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'u da salladı. AFAD depremin büyüklüğünü 4,0 olarak geçerken Kandilli Rasathanesi ise 4,1 olarak geçti.
VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Bursa'da meydana gelen depremin ardından vatandaşların büyük bir kısmı panikle kendini sokağa attı. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.
BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Büyük bir tedirginliğe neden olan deprem sonrası Bursa Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bursa ilimizde merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir" denildi.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, olumsuz bir durumunun yaşanmadığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bozbey, yaptığı açıklamada, “Kentimizde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar Bursa Büyükşehir Beledimize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. En büyük temennimiz, kötü bir haber almamak. Geçmiş olsun Bursa” ifadelerini kullandı.
DEPREM ANI KAMERADA
Nilüfer ilçesindeki deprem özellikle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınları arasında paniğe yol açtı. Deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
AFAD'ın verileri şu şekilde:
- Büyüklük:4.0 (Mw)
- Yer:Nilüfer (Bursa)
- Tarih:2025-01-27
- Saat:13:43:47 TSİ
- Enlem:40.19444 N
- Boylam:28.95056 E
- Derinlik:9.74 km
Kandilli Rasathanesi'nin verileri şöyle:
- Bursa Nilüfer
- 27.01.2025, 13:43:46 TSİ
- Büyüklük: 4.1
- Derinlik: 15.1 km