Bursa'da deprem mi oldu? Sarsıntı İstanbul'da hissedildi

27 Ocak 2025 13:50 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 13:54

27 Ocak günü Bursa ve İstanbul'da hissedilen sarsıntı üzerine vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. Bursa'da deprem mi oldu son dakika cevabı Kandilli Rasathanesi listesi aracılığıyla öğrenildi.

Bursa'da deprem oldu! İstanbul da sallandı

Bursa'da deprem oldu! İstanbul da sallandı

Bugün öğlen saatlerinde Bursa​'da meydana gelen deprem​ çevre illerde de hissedildi. AFAD​ ve Kandilli Rasathanesi​ verilerine göre sarsıntının şiddeti ve derinliği de belli oldu.

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

27 Ocak günü Bursa'da deprem oldu. Nifüfer'de gerçekleşen sarsıntının şiddeti 4.1 olarak ölçülürken derinliği 15.1 olarak belirlendi. Deprem 13.43'te Bursa Nilüfer'de oldu.

İSTANBUL DEPREM Mİ OLDU?

Bugün Bursa'da meydana gelen sarsıntı İstanbul'da da hissedildi. 27 Ocak Pazartesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4.1 şiddetinde sarsıntı yaşandı.

Sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.