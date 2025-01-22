Gündeme oturacak iddia! Otel faciasında AFAD ekiplerinden para istendi

22 Ocak 2025 16:19 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 16:32

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciasında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi ağlatan olayla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Alevleri söndürmek için 24 saatten fazla çalışma yapan AFAD ekiplerinin, otelin yanmayan binasında konaklaması için ücret talep edildiği iddiası infiale neden oldu. Ayrıca otelin yanmayan binası için hala rezervasyon telefonları geldiği iddia edildi.

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde dün sabaha karşı çıkan yangın​, büyük bir felakete yol açtı.

Otelin mutfak bölümünde başlayan yangın, binanın ahşap yapısının etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm otele yayıldı.

Yangının büyümesiyle birlikte 76 kişi hayatını kaybetti,

Yangında yaralanan 51 kişiden 29'u taburcu edilirken, 22 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Bölgedeki itfaiye ve AFAD ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından arama-kurtarma faaliyetlerine devam ederken, yangının çıkış sebebine dair soruşturma sürüyor.

TEPKİ ÇEKEN İDDİALAR

Yangının etkileri sürerken, olayla ilgili yeni bir iddia da gündeme geldi.

tv100 muhabiri Fatih Poyraz’ın aktardığına göre, 24 saat süren çalışmalar sırasında yorulan AFAD ekipleri, yanan otelin yanında bulunan ve aynı otel yönetimi tarafından işletilen bir binada dinlenmek istedi.

AFAD EKİPLERİNDEN PARA İSTEDİLER

Ancak otel yetkililerinin, AFAD'ın bu isteği karşılığında onlardan ücret talep edildiği iddia edildi.

tv100 Muhabiri Fatih Poyraz, Ebru Baki'nin programında resepsiyona hala telefonlar geldiği, otelde rezervasyon yapıp, burada kalmak isteyen misafirlerin olduğunu söyledi.

"HALA REZERVASYON YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Poyraz, canlı yayında şu ifadelerini kullandı; "Otelle ilgili şu detayı öğrendim; onu da aktarmak istiyorum. Özellikle AFAD ekipleri 24 saattir burada, 24 saati aşkın süredir. Yine itfaiye ekipleri de bu noktada kalan ekipler arasında dinlenmek için o otelde konaklamak istedi. Ancak, öğrendiğimiz AFAD personeli ile yaptığımız görüşmede, oradaki özellikle otel yetkililerinin onlara bir ücret sunduğunu öğrendik.

Bu yayına girmeden önce yine orada yaptığımız görüşmelerde, AFAD’ın burada hemen o yanan otelin yan binasında yani yanmayan kısmında konaklamak isteyen personelden ücret talep edildiği iddiası da var. Tabii bunun yanında yine bugün resepsiyona hala gelen telefonlar var ve burada rezervasyon yapıp burada kalmak isteyen misafirlerin olduğunu, yine kendim bizzat orada resepsiyon telefonunun yanında şahit oldum."