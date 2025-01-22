Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan yangında hayatını kaybeden Gültekin ailesinin cenaze töreninde! 'Canımız, yüreğimiz yandı'

22 Ocak 2025 15:11 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:53

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otel faciasında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazlarına katıldı. Aynı aileden 8 kişinin hayatını kaybettiği Gültekin ailesinin cenaze töreninde konuşan Erdoğan, "Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ ve eşi Emine Erdoğan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazına katıldı.

Cenaze namazında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Yüreğimiz yandı. Az önce hocamın da ifade ettiği inşallah hepsi haşr-u cem eylesin. Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik.

'AİLECEK DOSTLUĞUMUZ VARDI'

Ailecek dostluğumuz vardı. Rabbimden kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi. İnşallah şüheda sınıfında hepsini meşru eylesin. Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak. parlamentoda görev ifa ettik.

Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Rabbim sabrın sonu selamettir, zaferdir temennisiyle kendilerine fatihalarımızı gönderelim. Ruhları için fatiha, makamları cennet olsun inşallah."

GÜLTEKİN AİLESİNE ZİYARET

Erdoğan cenaze törenine katılmadan önce aynı aileden 8 kişinin hayatını kaybettiği Gültekin ailesinin evine gitti. Acılı aileye taziyelerini iletti.

AYNI AİLEDEN 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye, Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal'da çıkan yangında hayatını kaybeden 76 vatandaşına ağlıyor. Yaşanan felaketin ardından geriye yürekleri dağlayan hikayeler kaldı.

Onlardan biri de Gültekin ailesi. Hayatını kaybedenler arasında, çevresinde yardımseverliğiyle tanınan Zehra Sena Gültekin ile ailesi de bulunuyordu.

ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEDİ

Yangın​ sırasında Zehra Sena Gültekin'in annesini arayarak helallik istediği öğrenildi. Bu detay, faciayı daha da yürek burkan bir hale getirdi. Zehra Sena ve eşi Bilal Gültekin’in, Uygur Türkü küçük bir kız olan Sümeyye’nin koruyucu ailesi olduğu ve ona büyük bir sevgiyle yaklaştıkları da ortaya çıktı.

Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmaya devam ederken, faciadan sağ kurtulanların yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor.