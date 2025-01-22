Yangın faciasını fırsata çevirdiler! Cenazeleri taşımak için acılı ailelerden 100 bin TL istediler

22 Ocak 2025 13:26 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:12

Türkiye, Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal'da çıkan yangında hayatını kaybeden 76 vatandaşına ağlıyor. Ancak her felakette ortaya çıkan fırsatçılar bu kez de boş durmadı. Yaşamını yitirenlerin yası tutulurken, onlar acılara aldırmaksızın fırsatçılık peşine düştü. Ölenlerin ailelerinden cenaze nakil araçları için dudak uçuklatan fiyatlar talep eden fırsatçılar 'vicdansızlığın böylesi' dedirtti.

Bolu​'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de, dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. FIRSATÇILAR YİNE ORTAYA ÇIKTI Otelin küle döndüğü yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 51 kişi yaralandı. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ise 9 kişi gözaltına alındı. Yaşanan facianın ardından tüm Türkiye'nin yüreği yanarken pes dedirten bir gelişme yaşandı. FAHİŞ ÜCRETLER İSTENDİ 76 kişinin hayatını kaybettiği facianın hemen ardından kente dışarıdan gelen bazı cenaze fırsatçıları, sevk için ölenlerin ailelerinden fahiş rakamlar talep etti. Vatandaşların şikayetiyle ortaya çıkan ve kente dışarıdan geldiği kaydedilen bazı özel cenaze nakil araçlarının, ailelerden Ankara ve İstanbul'a gidecek cenazeler için 100 bin TL'ye yakın rakamlar talep ettiği kaydedildi.