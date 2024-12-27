Tecavüzle suçlanan rapçi Ege Taştan ile Osman Candan'dan açıklama! Mağdurun ifadesinde İkbal Uzuner detayı dikkat çekti

27 Aralık 2024 13:32 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 13:41

İstanbul’da C.A. adlı kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla haklarında suç duyurusunda bulunulan iki rapçi Ege Taştan ile Osman Candan, suçlamaları kabul etmeyerek açıklamalarda bulundu. Ege Taştan ile Osman Candan delillerinin olduğunu iddia etti. C.A. adlı kadının ifadelerinde ise ''seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz'' detayı dikkat çekti.

İstanbul​'da; C.A. isimli kadın, Touchdown sahne adını kullanan rapçi Ege Taştan ve Qimp adını kullanan rapçi Osman Candan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Anadolu Adliyesi’ne verilen şikâyet dilekçesinde C.A. söz konusu olayın 19 Kasım’da İstanbul Ataşehir’de yaşandığını belirtti. C.A. tehdit edildiğini ve korktuğunu bu sebeple de 10 Aralık’ta ancak şikâyetçi olabildiğini aktardı.

Evde Osman Candan ve tanımadığı bir erkeğin de olduğunu belirten C.A. komşuların gürültüden şikâyet ettiğini bu sebeple de başka bir eve gittiklerini anlattı. C.A.; "Ege, bana kokteyl hazırlayacağını söyledi. Kokteyli içtikten bir süre sonra bilincimi kaybettim" dedi. Gözünü açtığında Osman Candan’ın kendisini cinsel saldırıya maruz bıraktığını fark ettiğini belirten C.A.; "Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum" ifadelerini kullandı. Kendine geldiği fark edilince fiziksel şiddet uyguladıklarını aktaran C.A. “Kıyafetlerimi giymek istedim, izin vermediler" dedi.

İKBAL UZUNER DETAYI

C.A. sözlerine şöyle devam etti:

Tamamen kendime geldiğimde şikâyetçi olacağım söyledim. Bunun üzerine beni tehdit ettiler. Sonra Ege ile dışarı çıktık. Uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu söyleyerek, 'çok pişmanım' dedi. İnanmadım ama eşyalarım evde olduğu için dönmek zorunda kaldım. Eve dönünce Osman Candan 'Sen benim nasıl bir psikopat olduğumu bilmiyorsun. Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz. TV’ye çıkar ünlü olursun' diyerek tehdit etti. Benim nasıl cinsel saldırıya maruz bıraktıklarına dair bir de şarkı yapmışlar. Ege Taştan’ın bilgisayarında gördüm bunu. Korktuğum için bir süre şikâyetçi olamadım. Ailemin numarasını bulup her şeyi anlatacaklarını söylediler. Kimsenin bana inanmayacağını düşündüm, depresyona girdim. Bu süreçte kadınlar, yanımda oldu. Daha güçlü hissediyorum. Cezalarını çeksinler istiyorum.

C.A'nın suç duyurusunun ardından Ege Taştan ile Osman Candan, suçlamalarla ilgili bir açıklamada bulundu. Taştan ile Candan, C.A'nın haklarında söylediklerinin doğru olmadığını belirterek; "Savcılıkta ifadelerimizi verdik. Bahsi geçen kadın şahısla aramızda gerek şahsın söylediği tarihte gerekse sonraki görüşmelerimizde kesinlikle iddia ettiği şekilde rızası olmaksızın hiçbir şey geçmemiş olup masumiyetimiz delillerle sabittir. Konuyla ilgili delillerimizi soruşturma dosyasına sunduk. Kimseye karşı zor kullanmadık, masumiyetimizin delillerimizle birlikte arkasındayız."