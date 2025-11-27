Fenerbahçe'de sürpriz Sörloth gelişmesi! Atletico Madrid'in kararı...

Süper Lig'te son 5 maçını kazanarak seri yakalayan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını bire düşürdü. Forvet hattı için çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, şampiyonluk için büyük bir transfer hamlesi planlıyor.

EN-NESYRİ BEKLENENİ VEREMEDİ

En-Nesyri'den memnun olmayan sarı lacivertliler, Atletico Madrid'den Sörloth ve Barça'dan Lewandowski için girişim yaptı.

LEWANDOWSKİ'DEN GERİ DÖNÜŞ

Barcelona ile anlaşması 2026'da bitecek Polonyalı golcü devre arasında gelmek istemedi. Bunun üzerine kulüp yönetimi rotayı tamamen Sörloth'a kırdı.

2. SÖRLOTH SEFERİ

Bir dönem Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i sallayan Norveçli forvet için ikinci kez sefere çıkılacak.

30 MİLYON EURO BONSERVİS

Atletico'nun 29 yaşındaki golcü için 30 milyon euro istediği öne sürülüyor. 1.95 boyundaki futbolcu 'evet' derse bu transfer için kesenin ağzı iyice açılacak.