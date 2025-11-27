Senelerdir saklanan bir tutam saç 450 bin TL'ye satışta! Kral Charles hayranları sırada

İngiltere Kralı III. Charles'ın henüz okul yıllarında kesilmiş saçından bir tutam satışa çıktı. Senelerce kraliyet ailesine hizmet eden berber George Crisp’in kişisel koleksiyonunda bulunan tutam için belirlenen fiyat belli oldu.

BİR SAÇ TUTAMI 450 BİN TL

Kral Charles’a ait bir tutam saç, yaklaşık 8 bin sterlin yani yaklaşık 450 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Berber Crisp, 1929–1971 yılları arasında sarayda görev yaptı ve bu süreçte Kral VI. George ile Kraliçe II. Elizabeth’in oğulları Charles, Andrew ve Edward’ın saç ve sakallarını kesen isim olarak biliniyordu.

''SON DERECE NADİR, EŞİ GÖRÜLMEMİŞ''

Saçın satışından sorumlu Paul Fraser Collectables'a göre, bu saç tutamının koleksiyon değeri oldukça fazla, nadir bir parça. Sözcü, ''Bu parçanın nadirliği eşi görülmemiş. Kraliçe II. Elizabeth’in saltanatı döneminde satışa çıkan benzer bir saç tutamı bilinmiyor. Yaşayan bir İngiliz hükümdarına ait saçın satışa sunulması ise ilk kez oluyor'' açıklamasında bulundu.

BAŞKA PARÇALAR DA VAR

Kral Charles Çocukluk Koleksiyonu kapsamında sunulan setin içinde, George Crisp’in kullandığı orijinal makas ve tarak ile genç Charles tarafından imzalanmış bir Noel kartı bile bulunuyor.