Pasaport harç ve defter bedelleri belli oldu! İşte 2026 güncel fiyatları

2026 yılında vergi ve harçların belirlenmesini sağlayan yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de açıklandı. Bu çerçevede pasaport harçlarının 2026 bedelleri de şekillenmiş oldu. İşte yıl tercihlerine göre yeni pasaport ücretleri...
YENİ RAKAMLARDA BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 oldu.
Bu oran vergi, harç ve cezalara 1 Ocak 2026 itibarıyla gelecek zamlarda belirleyici rol oynuyor.
Bu kapsamda pasaport harçlarına ve defter bedeline de da zam gelecek.
1 Ocak itibarıyla yıla göre pasaport harçları şöyle olacak:
1 yıllık pasaport: 4.296 TL
2 yılllık pasaport: 7.065 TL
3 yıllık pasaport: 10.065 TL
3 yıldan fazla süreli pasaport: 14.146 TL
TOPLAM ÜCRET 15 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI!
Pasaport alırken ödenmesi gereken defter bedeli de 1135 TL'den 1424 TL'ye çıkacak.
10 yıllık pasaport almak isteyen bir kişinin cebinden çıkacak rakam 15 bin 570 TL olacak.