Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler! Böcek türleri saymakla bitmedi

Son dönemlerde Türkiye genelinde artan gıda zehirlenmeleri ekipleri harekete geçirdi. Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri kent merkezinde yer alan fırınlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde mide bulandıran görüntüler kaydedildi. Binlerce kişinin tükettiği unlu mamüllerin üretildiği ortamlar şaşkına çevirdi.
Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2’si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi. Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.