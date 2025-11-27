Menü Kapat
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne ödenecek yeni rakamlar belli oldu! İşte 2026 MTV ödeme tablosu

Kasım 27, 2025 09:54
Resmi Gazete'de 2026 yılında vergi ve harçların belirlenmesini sağlayan yeniden değerleme oranı açıklandı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren trafik cezası, vergi, harç gibi bedellere ödenecek miktara yapılan zammı belirleyen oran ilan edilmiş oldu. Peki bu çerçevede 2026 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) tutarları nasıl şekillendi. İşte detaylar...

Açıklanan yeniden değerleme oranı; Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de yüzde 25,49 tutarında artmasına neden olacak. Ancak MTV ödeme tutarı aracın yaşı, değeri, motor silindir hacmi ve tescil tarihine göre değişiklik gösterebiliyor.

İşte 2026'da ödenecek yeni MTV tutarları:

 

01 Ocak 2018 öncesinde tescil edilmiş araçlar için 2026 MTV tutarları:

1-3 yaş araçlarda0-1300 6 bin 66,19 TL, 1301-1600 10 bin 567,51 TL,  1601-1800 18 bin 679,19 TL ve 1801-2000 29 bin 432,42 TL oldu.

4-6 yaş araçlarda; 0-1300 cc 4 bin 231,52 TL, 1301-1600 7 bin 923,44 TL,  1601-1800 14 bin 589,47 TL ve 
1801-2000 22 bin 659,73 TL oldu.

7-11 yaş araçlarda; 0-1300 2 bin 361,72 TL, 1301-1600 4 bin 594,19 TL, 1601-1800 8 bin 593,56 TL ve 1801-2000 13 bin 318,25 TL oldu.

01 Ocak 2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

0-1300 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda; matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar 6 bin 66,19 TL, matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL arasında olanlar 6 bin 667,28 TL, matrahı 455 bin 300’ü aşanlar da 7 bin 282,18 TL MTV ödeyecek.

1301-1600 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda; matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar 10 bin 567,51 TL, matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL arasında olanlar 11 bin 629,16 TL, matrahı 455 bin 300’ü aşanlar 12 bin 689,55 TL MTV ödeyecek. 

1601-1800 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda; matrahı 651 bin 700’ü aşmayanlar 20 bin 542,71 TL, matrahı 651 bin 700'ü aşanlar 22 bin 420,04 TL MTV tutarı ödeyecek. 

 

