Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne ödenecek yeni rakamlar belli oldu! İşte 2026 MTV ödeme tablosu

01 Ocak 2018 öncesinde tescil edilmiş araçlar için 2026 MTV tutarları:

1-3 yaş araçlarda; 0-1300 6 bin 66,19 TL, 1301-1600 10 bin 567,51 TL, 1601-1800 18 bin 679,19 TL ve 1801-2000 29 bin 432,42 TL oldu.

4-6 yaş araçlarda; 0-1300 cc 4 bin 231,52 TL, 1301-1600 7 bin 923,44 TL, 1601-1800 14 bin 589,47 TL ve

1801-2000 22 bin 659,73 TL oldu.