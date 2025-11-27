2026 trafik cezaları belli oldu! Tüm rakamlar değişti: Kırmızı ışık, hız ve telefon için rekor ceza

2026 yılında geçerli olacak vergi ve harç oranlarında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararla birlikte vergi, ceza ve harçlara 1 Ocak itibarıyla yüzde 25,49 oranında zam gelecek. 1 Ocak 2026’dan itibaren trafik cezalarında da yeni tarifeler uygulanmaya başlayacak.