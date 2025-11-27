Menü Kapat
2026 trafik cezaları belli oldu! Tüm rakamlar değişti: Kırmızı ışık, hız ve telefon için rekor ceza

Kasım 27, 2025 09:53
1
trafik cezası

2026 yılında geçerli olacak vergi ve harç oranlarında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararla birlikte vergi, ceza ve harçlara 1 Ocak itibarıyla yüzde 25,49 oranında zam gelecek.  1 Ocak 2026’dan itibaren trafik cezalarında da yeni tarifeler uygulanmaya başlayacak.

 

2
Yeniden Değerleme Oranı

2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 25,49 oldu.

 

3
Kırmızı ışık cezası fiyatı

Yeniden Değerleme Oranıyla birlikte trafik cezalarında da değişiklik yaşanacak.  2026 yılında trafik cezaları şöyle uygulanacak:

Kırmızı ışık cezası fiyatı
2.167 TL - 2.719,4 tL

 

 

 

4
Yüksek ses cezası ne kadar

Yüksek ses cezası ne kadar?
993 TL - 1246,1 TL
 

5
Hız limitleri cezası

Hız limitlerini yüzde 10-30 oranında aşma:

2167 TL - 2719,4TL

Hız limitlerini yüzde 30-50 oranında aşma:

4512 TL- 5662,1 TL

Hız limitlerini yüzde 50'den fazla aşma:

9.268 TL- 11.630,4 TL
 

6
U dönüşü cezası:

U dönüşü cezası:

993 TL-1.246,1 TL

 

7
Muayenesiz araç kullanma cezası

Muayenesiz araç kullanma cezası:

2.168 TL- 2.720,6 TL
 

8
Plakasız motor cezası

Plakasız motor cezası:
15.709 TL-19.713,2 TL
 

9
Emniyet şeridi cezası

Emniyet şeridi cezası:
9.268 TL-11.630,4 TL
 

10
Yaya geçidi cezası

Yaya geçidi cezası:
4.512 TL- 5.662,1 TL
 

11

Hatalı park cezası

993 TL-1.246,1 TL

Emniyetsiz araç kullanma cezası

18.678 TL - 23.439,0TL
 

12
Drift cezası

Drift cezası:
46.393TL - 58.218,6TL

Sahte plaka cezası:
46.302 TL - 58.104,4TL
 

13
Makas atma cezası

Hatalı sollama cezası: 
2.168 TL - 2.720,6 TL

Makas atma cezası:
46.393 TL - 58.218,6 TL
 

14
Telefonla konuşma

Kask takmama cezası:
993 TL - 1.246,1 TL

Telefonla konuşma cezası:
2.168TL - 2.720,6TL

Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.

