2026 trafik cezaları belli oldu! Tüm rakamlar değişti: Kırmızı ışık, hız ve telefon için rekor ceza

2026 yılında geçerli olacak vergi ve harç oranlarında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararla birlikte vergi, ceza ve harçlara 1 Ocak itibarıyla yüzde 25,49 oranında zam gelecek. 1 Ocak 2026’dan itibaren trafik cezalarında da yeni tarifeler uygulanmaya başlayacak.
2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 25,49 oldu.
Yeniden Değerleme Oranıyla birlikte trafik cezalarında da değişiklik yaşanacak. 2026 yılında trafik cezaları şöyle uygulanacak:
Kırmızı ışık cezası fiyatı
2.167 TL - 2.719,4 tL
Yüksek ses cezası ne kadar?
993 TL - 1246,1 TL
Hız limitlerini yüzde 10-30 oranında aşma:
2167 TL - 2719,4TL
Hız limitlerini yüzde 30-50 oranında aşma:
4512 TL- 5662,1 TL
Hız limitlerini yüzde 50'den fazla aşma:
9.268 TL- 11.630,4 TL
U dönüşü cezası:
993 TL-1.246,1 TL
Muayenesiz araç kullanma cezası:
2.168 TL- 2.720,6 TL
Plakasız motor cezası:
15.709 TL-19.713,2 TL
Emniyet şeridi cezası:
9.268 TL-11.630,4 TL
Yaya geçidi cezası:
4.512 TL- 5.662,1 TL
Hatalı park cezası
993 TL-1.246,1 TL
Emniyetsiz araç kullanma cezası
18.678 TL - 23.439,0TL
Drift cezası:
46.393TL - 58.218,6TL
Sahte plaka cezası:
46.302 TL - 58.104,4TL
Hatalı sollama cezası:
2.168 TL - 2.720,6 TL
Makas atma cezası:
46.393 TL - 58.218,6 TL
Kask takmama cezası:
993 TL - 1.246,1 TL
Telefonla konuşma cezası:
2.168TL - 2.720,6TL
Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.