Papa İstanbul’a geldi mi, nerede? Türkiye ziyareti

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti için bekleyiş sürerken İstanbul ziyaret programı da dikkat çekti. İlk durak Ankara olacak.

PAPA İSTANBUL'A GELDİ Mİ, NEREDE?

Papa henüz İstanbul'a gelmedi. Türkiye programına göre ilk durak Ankara olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacağı Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile baş başa görüşecek. Görüşme bugün 14.10'da başlayacak.

PAPA TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Papa bugün Türkiye'de 14.00 civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, dünyaya mesajlarını Cihannüma Salonu'ndan verecek

PAPA TÜRKİYE'DE Mİ?

Papa bugün Ankara'da ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra cuma sabahı Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek. Papa 14. Leo, Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret ettikten sonra helikopterle İznik'e geçecek. Papa 14. Leo, burada ayine katılacak.