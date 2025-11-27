Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Sergen Yalçın'a sürpriz öneri

Devre arası transfer dönemine kadrosuna yeni futbolcular katmak isteyen Beşiktaş yönetimi çalışmalarını hızlandırdı. Bazı oyuncularla yolların ayrılması hedeflenirken Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda ve gelen önerilerle futbolcular belli olmaya başladı. Sergen Yalçın'a sürpriz bir isim önerildi.

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Sergen Yalçın'a sürpriz öneri
Evinde Samsunspor ile berabere kalarak yine puan kaybeden Beşiktaş’ta kötü gidişat sürüyor. Tammy Abraham başta olmak üzere bazı oyuncuların performansı tepki görüyor. Yönetim bu doğrultuda ocak ayı transfer dönemine hazırlanıyor. Hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlı ekibe sürpriz bir transfer önerisi geldiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Sergen Yalçın'a sürpriz öneri

SABITZER İDDİASI

Takvim'de yer alan habere göre, Borussia Dortmund forması giyen Marcel Sabitzer, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

31 yaşındaki tecrübeli orta saha için teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetimin bir değerlendirme toplantısı yapacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Sergen Yalçın'a sürpriz öneri

DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK

31 yaşındaki tecrübeli orta saha için teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetimin kısa süre içinde bir değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi. Kara Kartal'ın Sabitzer'in transferi için uygun şartların oluşması halinde, resmi adımları atılabileceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Sergen Yalçın'a sürpriz öneri

16 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Alman deviyle 16 karşılaşmaya çıkan Avusturyalı yıldız, 1062 dakika sahada kalırken, 3 asist kaydetti. Sabitzer'in Dortmund ile kontratı 2027 yılında sona erecek.

Admira Wacker altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu, Salzburg, Leipzig, Bayern Münih ve Manchester United gibi Avrupa devlerinin de formalarını giydi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avusturya Milli Takımı ile de 95 maça çıktı ve 23 kez gol sevinci yaşadı.

