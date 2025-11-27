Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Hac ek kayıtları başladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! Hac kurası sonucunda kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri 25 Kasım'da sona erdi. Gözler kalan ek kontenjanlara çevrilirken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan müjdeli haber geldi. 2026 yılı hac ek kayıtları başladı.

Hac ek kayıtları başladı!
27.11.2025
27.11.2025
27.11.2025

Hacı olmak isteyen vatandaşların merakla beklediği ek kayıt sürecinin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada ek kayıtlarının 27 Kasım Perşembe gününden 5 Aralık'a kadar devam edeceği öğrenildi.

HACI ADAYLARI BU HABERİ BEKLİYORDU!

2026 yılı için hac ek kayıtlarının açılmasını dört gözle bekleyen adaylara müjdeli haberi Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamaya göre 2026 yılı hac ek kayıtları, 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 09.30 itibarıyla başladı ve 5 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

''2026 yılı hac ek kayıt işlemleri 27 Kasım 2025 Perşembe günü (Yarın) Saat 09:30 itibariyle başlayacaktır.

5 Kasım 2025 Çarşamba günü çekilen kura sonucuna göre 2026 yılı haccı için kayıt sırası gelen hacı adaylarımız 27 Kasım - 05 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden hac kesin kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.

22026 yılı hac kesin kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili "2026 Yılı Hac Kayıt Rehberi"ne Genel Müdürlüğümüzün https://hac.gov.tr web sayfasından ulaşabilirsiniz.

https://hacumre.diyanet.gov.tr/Detay/804/2026…

Ayrıca hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgiye, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 0850 260 13 13 numaralı iletişim merkez numarasından veya il - ilçe müftülüklerimizden ulaşabilirsiniz.''

