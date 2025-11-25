Hac ek kayıtlar ne zaman ve nasıl yapılacak? Hac kayıtlarında son gün

Hac kayıtları bugün sona eriyor. Hac kesin kayıt dönemleri 2026 hacı adayları tarafından araştırılıyor.

5 Kasım'da Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda noter eşliğinde yapılan kura sonucunda 84 bin 942 kişi hac ibadetini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

11 Kasım'da başlayan kayıt işlemleri 21 Kasım'da bitecekti.

Fakat hacı adaylarına tanınan bu süre uzatıldı. Son gün 25 Kasım olarak açıklandı.

EK KAYITLAR NE ZAMAN?

Bu tarihlerde kaydını yaptırmayanların yerine ise, kura sırası göz önünde bulundurularak illere ayrılan kontenjanlar dâhilinde ek kayıtlar alınacak.

Bu ek kayıt süreci, 27 Kasım - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

2026 yılı haccı için pasaport geçerlilik süresinin 30 Kasım 2026 olması gerektiğinden, ilk kez pasaport edinmek için başvuracak hacı adaylarının 30 Kasım 2025 sonrasında pasaport talebinde bulunmaları ve pasaport geçerlilik süresinin en az 1 yıl olması önem taşıyor.