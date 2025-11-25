Eşinin kullandığı araç ölüme sürükledi! Bir anlık dalgınlık acı getirdi

İstanbul Bayrampaşa'da Terazidere Mahallesi Baki Sokak'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Öğlen 15.00 sıralarında 61 yaşındaki İrvet A. isimli kadın, eşi Malik A.'nın kullandığı servis minibüsünden inmek isterken yere yuvarlandı. Talihiz kadın eşinin kullandığı aracın altında kalarak ağır yaralandı.

EŞİNİN KULLANDIĞI ARACIN ALTINDA CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan aile hekimliği merkezindeki görevli doktorlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. İrvet A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.