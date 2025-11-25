Menü Kapat
En çok savaş kazanan ülkeler! Türklerin kazandığı savaş sayısı belli oldu

Kasım 25, 2025 17:41
1
en çok savaş kazanan ülkeler

En çok savaş kazanan ülkeler belli oldu. Birbirinden güçlü ordulara sahip olan ülkelerin yer aldığı listede Türklerin kazandığı savaş sayısı dikkat çekti

2

İki büyük savaşa sahne olan Dünya, yaşanan gelişmelerin ardından üçüncü savaşına sürükleniyor. Bir yandan artan kuraklık ile su ve gıda krizleri kapıyı çalarken diğer yandan gelişen teknoloji ile siber savaşlar 3. Dünya Savaşı’na zemin hazırlıyor.

3

Diğer yandan bugün halâ geçmişte yaşanan savaşların izleri hemen her alanda insanlığın karşısına çıkıyor. Yaşanan savaşlardan alınan galibiyetler yeni dünya düzeninin kurulmasında söz sahibi olma imkanı sağlarken, özellikle 2. Dünya Savaşı’nı kazanan ülkelerin küresel politikada belirleyici rolde olması hiç de yadırganmıyor.

4

Kaybedilen canlar, yaşanan vahşet, sadece insanların değil, doğanın ve tarihin de büyük yıkıma uğraması “Savaşın kazananı olmaz” sözünü doğruluyor. Ancak uğruna feda edilecek değerlerin fazla olması durumunda ise savaşı kaçınılmaz kılıyor. Büyük bir fedakârlık ve kayıplar yığınından oluşan savaşlar dünya tarihini şekillendirirken yapılan son araştırmada ülkelerin kazandığı savaş sayıları ortaya çıktı.

5

En çok savaş kazana ülkeler arasında ise gözler Türkiye’nin sıralamasını aradı. İşte tarih boyunca en çok savaş kazanan ülkeler listesi…

6

20 NUMARA YUNANİSTAN

Kazandığı savaş sayısı 89

7

19 NUMARA MOĞOLİSTAN

Kazandığı savaş sayısı 92

8

18 NUMARA HİNDİSTAN

Kazandığı savaş sayısı 92

9

17 NUMARA İRAN

Kazandığı savaş sayısı 102

10

16 NUMARA PORTEKİZ

Kazandığı savaş sayısı 103

11

14 NUMARA AVUSTRALYA

Kazandığı savaş sayısı 137

12

13 NUMARA İSVEÇ

Kazandığı savaş sayısı 165

13

12 NUMARA JAPONYA

Kazandığı savaş sayısı 183

14

11 NUMARA AVUSTURYA

Kazandığı savaş sayısı 209

15

10 NUMARA TÜRKİYE/OSMANLI

Kazandığı savaş sayısı 210

16

9 NUMARA ÇİN

Kazandığı savaş sayısı 2244

17

8 NUMARA ANTİK ROMA

Kazandığı savaş sayısı 59

18

7 NUMARA POLONYA

Kazandığı savaş sayısı 344

19

6 NUMARA İSPANYA

Kazandığı savaş sayısı 387

20

5 NUMARA RUSYA/SSCB

Kazandığı savaş sayısı 491

21

4 NUMARA ALMANYA

Kazandığı savaş sayısı 560

22

3 NUMARA AMERİKA

Kazandığı savaş sayısı 833

23

2 NUMARA BİRLEŞİK KRALLIK

Kazandığı savaş sayısı 1.105

24

1 NUMARA FRANSA

Kazandığı savaş sayısı 1.115

