En çok savaş kazanan ülkeler! Türklerin kazandığı savaş sayısı belli oldu

En çok savaş kazanan ülkeler belli oldu. Birbirinden güçlü ordulara sahip olan ülkelerin yer aldığı listede Türklerin kazandığı savaş sayısı dikkat çekti
İki büyük savaşa sahne olan Dünya, yaşanan gelişmelerin ardından üçüncü savaşına sürükleniyor. Bir yandan artan kuraklık ile su ve gıda krizleri kapıyı çalarken diğer yandan gelişen teknoloji ile siber savaşlar 3. Dünya Savaşı’na zemin hazırlıyor.
Diğer yandan bugün halâ geçmişte yaşanan savaşların izleri hemen her alanda insanlığın karşısına çıkıyor. Yaşanan savaşlardan alınan galibiyetler yeni dünya düzeninin kurulmasında söz sahibi olma imkanı sağlarken, özellikle 2. Dünya Savaşı’nı kazanan ülkelerin küresel politikada belirleyici rolde olması hiç de yadırganmıyor.
Kaybedilen canlar, yaşanan vahşet, sadece insanların değil, doğanın ve tarihin de büyük yıkıma uğraması “Savaşın kazananı olmaz” sözünü doğruluyor. Ancak uğruna feda edilecek değerlerin fazla olması durumunda ise savaşı kaçınılmaz kılıyor. Büyük bir fedakârlık ve kayıplar yığınından oluşan savaşlar dünya tarihini şekillendirirken yapılan son araştırmada ülkelerin kazandığı savaş sayıları ortaya çıktı.
En çok savaş kazana ülkeler arasında ise gözler Türkiye’nin sıralamasını aradı. İşte tarih boyunca en çok savaş kazanan ülkeler listesi…
Kazandığı savaş sayısı 89
Kazandığı savaş sayısı 92
Kazandığı savaş sayısı 92
Kazandığı savaş sayısı 102
Kazandığı savaş sayısı 103
Kazandığı savaş sayısı 137
Kazandığı savaş sayısı 165
Kazandığı savaş sayısı 183
Kazandığı savaş sayısı 209
Kazandığı savaş sayısı 210
Kazandığı savaş sayısı 2244
Kazandığı savaş sayısı 59
Kazandığı savaş sayısı 344
Kazandığı savaş sayısı 387
Kazandığı savaş sayısı 491
Kazandığı savaş sayısı 560
Kazandığı savaş sayısı 833
Kazandığı savaş sayısı 1.105
Kazandığı savaş sayısı 1.115