TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı! 25 Kasım Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 25 Kasım günü oynanacak mücadeleler öncesinde yayın akışları belli oldu. TRT 1 ve TRT Spor’un gün boyu ekrana getireceği programlar açıklandı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 KASIM 2025

TRT 1’in 25 Kasım 2025 tarihli yayın akışı akşam saatlerinde yoğun maç yayını ve canlı programlarla dikkat çekiyor. TRT 1, 19.00’da canlı olarak yayınlanan Ana Haber bülteniyle akşam kuşağına başlayacak. Haber bülteninin ardından 19.55’te ekrana gelecek “İddiaların Aksine” programı yayınlanacak. 20.00’de ise maç öncesi değerlendirmelerin yer aldığı canlı “Maç Önü” programı izleyiciyle buluşacak. Günün en çok takip edilen karşılaşması olan Galatasaray Union Saint-Gilloise mücadelesi 20.45’te canlı olarak TRT 1 ekranlarına gelecek. Maçın ardından kanalda 22.45’te “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi yayınlanacak.

TRT 1 yayın akışı 25 Kasım 2025:

19.00 Ana Haber (Canlı)

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Önü (Canlı)

20.45 Galatasaray-Union SG | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları (Canlı)

22.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

01.25 Cennetin Çocukları

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 25 KASIM 2025

TRT Spor’un 25 Kasım 2025 Salı gününe ait yayın akışı, maç özel programları ve Avrupa kupalarına yönelik canlı yayınlarla şekilleniyor. TRT Spor, 19.00’da başlayan canlı “Maç Özel” programıyla futbol gündemini ekranlara taşımaya başlayacak. Akşam kuşağında 20.45’te UEFA Avrupa Ligi’nden öne çıkan maçlara dair görüntüler ve değerlendirmeler yayınlanacak. Bu içeriklerin ardından 21.30’da tekrar canlı olarak “Maç Özel” programı ekrana gelecek.

TRT Spor yayın akışı 25 Kasım 2025:

19.00 Maç Özel (Canlı)

20.45 UEFA Avrupa Ligi Öne Çıkan Maçlar

21.30 Maç Özel (Canlı)

21.45 Spor Bülteni (Canlı)

22.45 Maç Özel (Canlı)

01.00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nde 25 Kasım 2025 akşamı oynanacak karşılaşmaların yayın bilgileri belli oldu. Gecenin ilk maçları 20.45’te başlıyor. Ajax–Benfica mücadelesi Tabii Spor’da yayınlanırken, Galatasaray–Union Saint-Gilloise karşılaşması TRT 1 ekranlarında canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Diğer maçlar ise 23.00’te oynanıyor ve farklı Tabii Spor kanallarında yayınlanıyor.

25 Kasım Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar şöyle:

20.45 Ajax - Benfica - (Tabii Spor)

20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise (TRT 1)

23.00 Manchester City - Bayer Leverkusen (Tabii Spor 1)

23.00 Chelsea - Barcelona (Tabii Spor)

23.00 Borussia Dortmund - Villarreal (Tabii Spor 4)

23.00 Napoli - Karabağ (Tabii Spor 3)

23.00 Slavia Prag - Athletic Bilbao (Tabii Spor 6)

23.00 Bodo/Glimt - Juventus (Tabii Spor 2)

23.00 Olimpik Marsilya - Newcastle United (Tabii Spor 5)