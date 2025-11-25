Menü Kapat
15°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Kar yağışı için tarih verildi

Aralık ayının yakınlaşmasıyla birlikte İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman sorusu gündeme geldi. AKOM ve meteoroloji uzmanları tarafından son yapılan açıklamaların ardından İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu.

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Kar yağışı için tarih verildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 17:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre genelinde hava sıcaklıkları bu hafta sonu 11 dereceye kadar düşüş gösterecek.

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar tarafından İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Kar yağışı için tarih verildi

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?

AKOM ve meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre İstanbul'un yüksek kesimlerinde 14-19 Ocak tarihleri arasında görülecek. Yağışın karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İstanbul genelinde yoğun kar yağışlarının ise 4-6 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar şehrin merkez ilçelerinde kar kalınlığının 1-5 cm, yüksek kesimlerde ise 10-20 cm civarında oluşabileceğini belirtiyor.

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Kar yağışı için tarih verildi

İSTANBUL'DA YAĞMUR BEKLENİYOR MU 26-27 KASIM?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre 26 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da havanın bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 12, en yüksek ise 20 dereceye kadar yükseleceği belirtiliyor.

27 Kasım Perşembe günü ise bulutlu hava yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. Hava sıcaklıkları Perşembe günü ise 14 ila 20 derece arasında olacak. MGM tarafından paylaşılan İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Kar yağışı için tarih verildi
