Editor
 Erdem Avsar

Hac kayıtları nereden nasıl yapılır? Kesin kayıt işlemi başladı

Hac ibadeti için başvurusunu yenileyen ve ön müracaatta bulunan 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları, geçtiğimiz 5 Kasım'da gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler kesin kayıt işlemlerine çevrildi.

Hac kayıtları nereden nasıl yapılır? Kesin kayıt işlemi başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
22:30
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
22:30

kesin kayıt takvimi tarihleri, 2026 hacı adayları tarafından araştırılıyor.

Geçtiğimiz gün Şehit Ali Alıtkan Konferans Merkezi’nde noter huzurunda yapılan kura sonucu, 84 bin 942 kişi hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

Hac kesin kayıt programına göre, hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, işlemlerini 11 ile 21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

Hac kayıtları nereden nasıl yapılır? Kesin kayıt işlemi başladı

HAC KAYITLARI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Hac kayıt işlemleri başlatıldı.

2026 yılı hac kesin kayıt işlemleri, üzerinden yapılabiliyor.

Ek kayıt süreci ise 27 Kasım tarihinde başlayıp 5 Aralık'ta sonlandırılacak.

2026 yılı haccı için pasaport geçerlilik süresinin 30 Kasım 2026 olması gerektiğinden, ilk kez pasaport alacak hacı adaylarının 30 Kasım 2025 tarihinden sonra müracaat etmeleri ve pasaport geçerlilik süresinin en az bir yıl olması gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

2026 haccı için pasaport geçerlilik tarihi neden bu kadar önemli?
Diyanet, 30 Kasım 2026’dan önce süresi dolan pasaportların kabul edilmeyeceğini bildirdi; bu nedenle en az bir yıl geçerli pasaport zorunluluğu bulunuyor.
