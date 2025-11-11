Hac kayıtları nereden nasıl yapılır? Kesin kayıt işlemi başladı

Hac kesin kayıt takvimi tarihleri, 2026 hacı adayları tarafından araştırılıyor.

Geçtiğimiz gün Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Merkezi’nde noter huzurunda yapılan kura sonucu, 84 bin 942 kişi hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

Hac kesin kayıt programına göre, hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, işlemlerini 11 ile 21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

HAC KAYITLARI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Hac kayıt işlemleri başlatıldı.

2026 yılı hac kesin kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Ek kayıt süreci ise 27 Kasım tarihinde başlayıp 5 Aralık'ta sonlandırılacak.

2026 yılı haccı için pasaport geçerlilik süresinin 30 Kasım 2026 olması gerektiğinden, ilk kez pasaport alacak hacı adaylarının 30 Kasım 2025 tarihinden sonra müracaat etmeleri ve pasaport geçerlilik süresinin en az bir yıl olması gerekiyor.