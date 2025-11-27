Fenerbahçe maçını hangi kanal şifresiz veriyor belli oldu! Maç Kadıköy'de oynanacak

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Avrupa Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe rakibini ağırlayacak.

Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek ve TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

