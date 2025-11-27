Menü Kapat
Ehliyet harcı ne kadar zamlandı? İşte güncel 2026 fiyatları

Kasım 27, 2025 10:03
1
Ehliyet harcı ne kadar zamlandı? İşte güncel 2026 fiyatları

Resmi Gazete'de 2026 yılında vergi ve harçların belirlenmesini sağlayan yeniden değerleme oranı açıklandı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren trafik cezası, vergi, harç gibi bedellere ödenecek miktara yapılan zammı belirleyen oran da şekillenmiş oldu. Bu çerçevede 2026 için uygulanacak ehliyet harç fiyatları da belli olmuş oldu.

 

2

2026 yılı başında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı için belirleyici olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2026'da YDO yüzde 25,49 olarak uygulanacak.

3

YDO'ya göre; fiyatları yukarı yönlü hareket edecek kalemlerden biri de ehliyet harç ücretleri. Kimlik belgesi ve pasaport başvurularında olduğu gibi sürücü belgesi alımında da vatandaşlardan her yıl güncellenen tarife üzerinden bir harç ücreti tahsil ediliyor.

4

B sınıfı ehliyet harcı yeni yılda 5 bin 678 TL'den 7 bin 122 TL'ye yükselecek.

Ayrıca harca ek olarak her ödemede yapılan değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

5

KAĞIT BEDELİ DE ARTIŞ GÖSTERDİ

2025'te 1420 TL olan değerli kağıt bedeli ise 2026'da 1782 TL'ye yükselecek.

