Ehliyet harcı ne kadar zamlandı? İşte güncel 2026 fiyatları

YDO'ya göre; fiyatları yukarı yönlü hareket edecek kalemlerden biri de ehliyet harç ücretleri. Kimlik belgesi ve pasaport başvurularında olduğu gibi sürücü belgesi alımında da vatandaşlardan her yıl güncellenen tarife üzerinden bir harç ücreti tahsil ediliyor.