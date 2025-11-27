Menü Kapat
 | Nalan Güler Güven

Tarladan çıkarmadığı traktörüne İstanbul Boğazı'nda ceza kestiler! Bütün malı haczedildi!

Tokat'ta çiftçilik yapan Hasan Küsen hayatının şokunu tarlasını satmaya gittiğinde yaşadı. Talihsiz çiftçi, tarlasında sürdüğü traktörüne İstanbul Boğazı'nda HDS ücretini ödemediği için ceza kesildiğini bu yüzünden de bütün taşınmazlarının haczedildiğini öğrendi. Küsen hukuki yollarda hakkını da arayamadığını söyledi.

27.11.2025
27.11.2025
Takot Çerçi'de çiftçilik yaparak geçimini saylayan Hasan Küsen, satmak istediği tarlasının üzerine konulduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Küsen, haciz gerekçesini öğrendiğinde ise ikinci bir şokla karşılaştı. Edinilen bilgilere göre Küsen'e, üzerine kayıtlı 60 AB 916 plakalı , İstanbul Boğaz Köprüsü'nden ücret ödemeden geçtiği iddiasıyla köprüyü işleten firma tarafından farklı mahkemeler üzerinden haciz işlemi başlatıldı. Ancak Küsen, söz konusu aracın bir zirai araç olduğunu, tarladan çıkmadığı ve köprüden geçişinin zaten teknik olarak mümkün olmadığını söyledi.

Tarladan çıkarmadığı traktörüne İstanbul Boğazı'nda ceza kestiler! Bütün malı haczedildi!

"HAKSIZLIĞA UĞRADIM"

Yaklaşık 4 aydır mağduriyetini anlatmaya çalıştığını belirten Hasan Küsen, defalarca başvuru yapmasına rağmen sorunun hâlâ çözülemediğini dile getirdi. Köprü işletmesi avukatının "Cezalar ödenmeden haciz kalkmaz" dediğini belirten Küsen, hukuki yollarla da hakkını aramakta zorlandığını söyledi.

Tarladan çıkarmadığı traktörüne İstanbul Boğazı'nda ceza kestiler! Bütün malı haczedildi!

"YANLIŞIN BİR AN ÖNCE DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUM"

Küsen yaşadığı mağduriyeti dile getirerek, "Tarlalarımı satmaya çalıştığımda ceza ödemediğim için haciz olduğunu öğrendim. Adliyeye gittiğimde traktörümün köprüden geçtiği için ceza yazıldığını ve bu nedenle taşınır taşınmaz mallarımda haciz olduğunu öğrendim. Adliyedekiler de bana traktör zaten köprüden geçemez ki diye uyardılar. Bunda bir yanlışlık var dilekçe vereceksin dediler. Dilekçemi verdim ama telefonuma yine geçiş yaptığıma dair bildiri geldi. Emniyet ile kara yollarına gittiğimde genel müdürlüğü arayacaksın biz ilgilenmiyoruz dediler. Genel müdürlüğe durumu bildirdim ama yine ceza gelmeye başladı. Genel müdürlüğe traktörden anlamıyorsanız bakın bu zirai araç köprüden zaten geçemez ben Tokat'tayım desem de bu cezayı ödemeden haciz kaldıramayız dediler. Ceza devlete gitse yine öderim ama özel şirketin yaptığı yanlış yüzünden neden ben sorumlu tutuluyorum? Benim traktörüm köprüden geçemez. Üstelik cezayı ödesem de başka kamyon her geçtiğinde yine aynı plaka üzerinden bana ceza gelecek. Canım bağrım yandı. Motoru satacağım icralık olduğu için onu da satamıyorum. Bu yanlışın düzeltilmesini istiyorum" dedi.

Tarladan çıkarmadığı traktörüne İstanbul Boğazı'nda ceza kestiler! Bütün malı haczedildi!
