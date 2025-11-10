Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Hiç gitmediği yerlerden trafik cezası yedi, tepkisi gülümsetti! "Bu hata yuva yıkar"

Sivas'ta ikamet eden gazeteci Abdullah Yiğit, hiç gitmediği turistik bölgelerden trafik cezası yedi. Gelen cezalarla şaşkına dönen Yiğit, "İyi ki eşim anlayışlı birisi, bu hata yuva yıkar. Böyle olayların yaşandığını haberlerden izliyorduk ama başıma geleceğini hiç düşünmezdim" dedi. İşte ilginç olayın detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 13:03

Sivas'ta ikamet eden Abdullah Yiğit'e 3 gün önce trafik cezası tebligatı geldi. Tebligatta Yiğit'in adına tescilli otomobille geçtiğimiz yıl İzmir, Alaçatı, Çeşme, Adana ve Pozantı'da ücretli yoldan ücret ödemeden geçtiği belirtildi. Cezayı ödeyen Yiğit, o bölgelerde hiç bulunmadığını belirterek cezaya itiraz edeceğini açıkladı.

Hiç gitmediği yerlerden trafik cezası yedi, tepkisi gülümsetti! "Bu hata yuva yıkar"

"BU DURUMUN BAŞIMA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEZDİM"

Yiğit, hiç bulunmadığı yerden gelen cezadan dolayı neredeyse evde eşiyle arasının açılacağını belirterek, "İlginç bir olay yaşadım. Nadir de olsa haberlerde okurduk, benim başıma geleceğini hiç düşünmezdim ama benimde başıma geldi. Hiç gitmediğim bir yerde aracımız plakasına ceza geldi. İki ay önce sattığım bir araçtı. Ne ben gittim ne de aracım gitti, eşim bile ondan habersiz gitmiş olabileceğimi düşündü, neredeyse eşimle aram açıldı" dedi.

Hiç gitmediği yerlerden trafik cezası yedi, tepkisi gülümsetti! "Bu hata yuva yıkar"

OLAY SONUCU HAYRETE DÜŞTÜ

Yiğit, başına gelen hatanın yüksek meblağlardan ödeme imkanı bulunmayan kişilerinde başına gelebileceğini ifade ederek, "Bana gelen tebligatta ücretli otoyola girdiğim ama ücret ödemediğim belirtiliyor. Ben Sivas'ta ikamet etmeme rağmen İzmir, Alaçatı, Çeşme, Adana ve Pozantı ücretli geçişlerinden ücret ödemeden geçtiğim için ceza belgesi geldi. Mecburen ödemeyi yaptım, şimdide itirazımı yapacağım. 2024 yılının 7. ve 8. aylarında bu geçişlerin yapıldığı belirtilmiş. Bu tarihlerde ben Sivas'taydım. Hayretler içerisindeyim. Bu nasıl oluyor bilemiyorum. Küçük bir miktar geldi ama büyük bir miktarda gelebilirdi. Bu hatalar ödeyemeyecek gücü olanları mağdur edebilir" dedi.

Hiç gitmediği yerlerden trafik cezası yedi, tepkisi gülümsetti! "Bu hata yuva yıkar"

"EŞİM İNANMASAYDI NE YAPACAKTIM"

Yiğit, eşinin anlayışlı bir kişi olduğunu ve kendisine inandığını vurgulayarak, "Maddi tarafı bir yana, interaktif yollarla ödenemediği için borcu ödeyebilmek için yarım günüm geçti. Eşim ‘benden gizli mi gittin' şeklinde kinaye yaptı. Eşim anlayışlı bir eş olmasa, bana güvenmese izah edemezdim. ‘Devlet mi? Sen mi yalan söylüyorsun' diyebilirdi. Bu hatalar aile faciasına neden olabilir. Kişi kendini izah edemez. Devletin mühürlü belgesi var, plaka bana ait, bende olsam inanmam" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de 1.52 promil alkollü sürücüye ceza yağdı: "İlk kez içtim" savunması kurtarmadı
ETİKETLER
#gazeteci
#trafik cezası
#Yanlış Ceza
#Otomobil Plakası
#Uyuşmazlık
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.