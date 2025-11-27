Menü Kapat
Kadıköy'de lüks daire sahibi, kiracısından yaka silkti! 85 bin TL'lik eve ödediği kira şoke etti: Neler yapmış neler

Kadıköy'ün Acıbadem Mahallesi'nde ev sahibi ve kiracı arasında ipler gerildi. Yaşanan kriz mahkemeye taşınınca 85 bin TL rayiç bedel belirlendi. Fakat kiracı mahkeme kararına uymayarak yalnızca 16 bin 500 TL kira ödemeye devam etti. Kiracının yaptıkları ise yalnızca bunlarla sınırlı değil. Durumdan bıkıp usanan ev sahibi isyan etti. Emlakçı ise "Yalnızca 16 bin 500 TL ödüyor. Şu ana kadar 1 milyon 400 bin lira birikmiş borcu var" diyerek durumu özetledi.

Kadıköy'de lüks daire sahibi, kiracısından yaka silkti! 85 bin TL'lik eve ödediği kira şoke etti: Neler yapmış neler
Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bulunan lüks bir dairenin ev sahibi ve kiracısı arasında aylardır bitmek bilmeyen kriz mahkemeye taşındı. Kiraların 80-90 bin lira olduğu mahallede kiracının 85 bin TL'lik eve 16 bin 500 lira ödemesine isyan eden ev sahibi durumu yargıya taşıdı. Mahkeme tarafından 85 bin TL rayiç bedel belirlense de kiracı 16 bin 500 lira ödemeye devam etti. Kiracının ev sahibine yaptıkları ise bununla sınırlı kalmadı. Satışa çıkarılan evi görmeye gelenlerin almaması için elinden geleni yapan kiracı, ev sahibine yaka silktirdi.

Kadıköy'de lüks daire sahibi, kiracısından yaka silkti! 85 bin TL'lik eve ödediği kira şoke etti: Neler yapmış neler

AYNI MAHALLEDE KİRALAR 95 BİN TL

Emlakçı Nilüfer Kaz, yaşanan mağduriyetle ilgili olarak, buna benzer pek çok örnekle karşılaştıklarını dile getirdi. Henüz yeni olmasına rağmen dairenin kira bedelinin çok daha altında kaldığını; bu nedenle ev sahibinin hem maddi hem de manevi olarak zarara uğradığını ifade etti. Yaşanan olaya ilişkin Kaz, şunları aktardı:

Kadıköy'de lüks daire sahibi, kiracısından yaka silkti! 85 bin TL'lik eve ödediği kira şoke etti: Neler yapmış neler

"Son zamanlarda ev sahipleri ve kiracılar arasında çok ciddi bir uyuşmazlık söz konusu. Bu sorunlar zaman zaman kira bedelleri yüzünden, zaman zaman da satışa çıkan evlerin satış sürecinde ortaya çıkıyor. Bugün de burada yaşadığımız bir problem var. Burası 7 yıllık bir bina. 7 yıllık olmasına rağmen kiracı yalnızca 16 bin 500 TL kira ödüyor. Halbuki mahkemenin belirlediği rayiç bedel 85 bin lira. Aynı yıl girip aynı daireye sahip olan bir kiracı ise mahkemeye gitmeden bölge rayiçlerine bakarak 95 bin lira ödüyor. Yani bir daire 95 bin TL'yken bir daire 16 bin 500 TL. Mahkeme 85 bine karar verdi ancak kiracı da istinafa gitmiş oldu. Dava şu an istinafta; 1-2 yıl daha bu kiradan ödeyecek. Şu ana kadar 1 milyon 400 bin lira birikmiş borcu var. Henüz geriye dönük borçlarını da ödemedi ve bunlara da itiraz etti."

Kadıköy'de lüks daire sahibi, kiracısından yaka silkti! 85 bin TL'lik eve ödediği kira şoke etti: Neler yapmış neler

EVİ KÖTÜ GÖSTEREREK SATIŞINI ENGELLİYOR

Nilüfer Kaz, kiracının satışa çıkarılan daireyi görmeye gelen müşterilere bilinçli olarak evi kötü göstermeye çalıştığını dile getirdi. Kiracının evden çıkmamak için çeşitli bahanelerle evin satışına engel olduğunu iddia eden Kaz, "Satış konusunda evde olduğu halde evde olmadığını söylüyor. Mesela buranın pazarı perşembe günleri ve sokağın başına kuruluyor. Kiracı da tenteler evi kapattığı ve burada bir kaos yaşandığı için özellikle perşembe günlerine randevu veriyor. Onun dışında panjurları yarı yarıya kapatıyor; pencerelerin, perdelerin hepsini kapatarak hiç kimse burayı satın almasın istiyor. Çünkü eğer biri satın alırsa doğal olarak mahkeme kararıyla kendisini çıkartabilir. Burada ciddi anlamda bir ticarete engel olma söz konusu. Yine bir başka kiracı hiçbir şekilde evi göstermedi ve göstermediği için ev, fiyatının yüzde 30 altına aynı binada oturan başka bir kiracı tarafından satın alındı. Onlar da yine mahkemelikler. Elbette ki ev sahiplerinden kaynaklı sorunlar da oluyor ama elimizde bahsettiğim gibi olan çok fazla örnek var" dedi.
Kiracı, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

