En yüksek kira getirisi sağlayan iller açıklandı: Yatırımcının yeni rotası şaşırttı

İkinci el konutlarda ise tadilat maliyetleri ve yaşa bağlı deprem endişesi başta olmak üzere çeşitli unsurların fiyatları düşürdüğüne dikkat çeken sektör temsilcileri “Yine de konut alıcıları fiyat avantajı sunması sebebiyle ikinci el dairlere daha fazla ilgi gösteriyor. Burada da daha bakımlı ve yaşı daha genç olan konutların, daha hızlı el değiştirdiğini gözlemliyoruz” diye konuşuyor.