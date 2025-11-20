Menü Kapat
Hava Durumu
19°
En yüksek kira getirisi sağlayan iller açıklandı: Yatırımcının yeni rotası şaşırttı

Kasım 20, 2025 10:16
1
kira

Türkiye’de ortalama kiralar 2025 yılının ekim ayında 24 bin 923 TL oldu. Yatırımcılar için en yüksek kira getirisini sunan illere bakıldığındaki listedeki şehirler şaşırtıyor.
 

2
kira getirisi

Konut, önemli bir yatırım aracı olarak konumunu koruyor. Türkiye Gazetesi'nde ele alınan Endeksa verilerine göre Türkiye’de ortalama kiralar Ekim 2025’te 24 bin 923 TL oldu. Ülke genelindeki konutların brüt yıllık ortalama kira getirisi ise yüzde 7,57’yi buldu. Konut yatırımının geri dönüş süresi de 13 yıl olarak hesaplandı.

 

3
kira getirisi

İkinci el konutlarda ise tadilat maliyetleri ve yaşa bağlı deprem endişesi başta olmak üzere çeşitli unsurların fiyatları düşürdüğüne dikkat çeken sektör temsilcileri “Yine de konut alıcıları fiyat avantajı sunması sebebiyle ikinci el dairlere daha fazla ilgi gösteriyor. Burada da daha bakımlı ve yaşı daha genç olan konutların, daha hızlı el değiştirdiğini gözlemliyoruz” diye konuşuyor.

 

4
kira getirisi

Ekim ayında konut satışı adedi 3 bini geçen ve toplam satışlar içinde “sıfır” konutun payı %35’in altında kalan 10 büyükşehir şöyle sıralandı:
 

5
kira getirisi

-İstanbul: 26 bin 305 adet (%24,34)

-Ankara: 14 bin 681 adet (%31,41)

-İzmir: 8 bin 678 adet (%27,43)

-Antalya: 7 bin 656 adet (%33,40)

-Bursa: 5 bin 894 adet (%30,76)

-Gaziantep: 4 bin 805 adet (%34,80)

-Kocaeli: 3 bin 971 adet (%34,45)

-Adana: 3 bin 618 adet (%26,48)

-Kayseri: 3 bin 605 adet (%28,99)

-Balıkesir: 3 bin 572 adet (%34,77)
 

6
sıfır konut

Rakamlar, gayrimenkul piyasasının en hareketli seyrettiği İstanbul’daki, her 100 satıştan sadece 24’ünün “sıfır konut” olduğunu ortaya koydu. İstanbul bu oran, “birinci el” konut satışlarında en düşük paya sahip il olarak da öne çıktı.
 

7
İLLERE GÖRE YENİ-ESKİ DAİRE FİYATLARI

İLLERE GÖRE YENİ-ESKİ DAİRE FİYATLARI

Öte yandan yeni ve eski daire arasındaki fiyatlara bakıldığında dikkat çeken bir farklılık da öne çıkıyor. Endeksa verilerine göre 10 ilde yeni ve eski daire metrekare fiyatları Ekim 2025’te ortalama şöyle gerçekleşti:
 

8
ADANA konut

ADANA:

0-4 yaş arası: 27.382 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 22.345 TL/m2
 

9
ANKARA konut

ANKARA

0-4 yaş arası: 48.275 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 27.831 TL/m2
 

10
ANTALYA

ANTALYA

0-4 yaş arası: 44.382 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 38.658 TL/m2
 

11
BURSA

BURSA

0-4 yaş arası: 35.884 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 21.100 TL/m2
 

12
BALIKESİR

BALIKESİR

0-4 yaş arası: 45.222 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 33.378 TL/m2
 

13
GAZİANTEP

GAZİANTEP

0-4 yaş arası: 26.598 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 16.251 TL/m2
 

14
İSTANBUL

İSTANBUL

0-4 yaş arası: 59.804 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 37.634 TL/m2
 

15
İZMİR

İZMİR

0-4 yaş arası: 47.348 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 35.911 TL/m2

 

16
KAYSERİ

KAYSERİ

0-4 yaş arası: 24.123 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 13.726 TL/m2
 

17
KOCAELİ

KOCAELİ

0-4 yaş arası: 40.072 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 25.920 TL/m2

(Not: Araştırmaya sadece 2+1 konutlardaki fiyatlar dahil edilmiştir.)

18

