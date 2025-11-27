Menü Kapat
Hava Durumu
18°
 Özge Sönmez

Mersin'de kan donduran olay! Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 çocuk annesi Emine Ç. boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından korkunç şekilde katledildi. Katil ilk ifadesinde cinayeti eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için işlediğini itiraf etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.11.2025
10:24
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
10:36

Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde sabaha karşı dehşet yaşandı. aşamasında olduğu Emine Ç.'nin kapısına giden cani A.Ç. 4 çocuk annesi kadını yanında getirdiği silahla katletti. Evden peş peşe silah sesleri duyan çocuklar, babalarının arabasının hızla uzaklaştığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin'de kan donduran olay! Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü

CİNAYETİN NEDENİ KAN DONDURDU

Şüphelinin olayda kullandığı silah ise bir site bahçesine bıraktığı aracında bulunarak el konuldu. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti, eşinin kendisi hakkında aldırdığı için işlediğini söylediği öğrenildi.

Mersin'de kan donduran olay! Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü

UZAKLAŞTIRMA KARARI GEÇEN AY BİTMİŞ

Öte yandan, kurban giden Emine Ç.'nin 2 ay önce mahalleye taşındığı , aldırdığı uzaklaştırma kararının geçen ayın sonunda bittiği alınan bilgiler arasında yer aldı.

Mersin'de kan donduran olay! Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü

Komşulardan Birgül Çelik, peşe silah sesleri geldiğini vurulan kadının olay yerinde öldüğünü belirterek, ailenin mahalleye yakın zamanda taşındığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

