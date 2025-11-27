Mersin'de kan donduran olay! Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü

Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde sabaha karşı dehşet yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu Emine Ç.'nin kapısına giden cani A.Ç. 4 çocuk annesi kadını yanında getirdiği silahla katletti. Evden peş peşe silah sesleri duyan çocuklar, babalarının arabasının hızla uzaklaştığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETİN NEDENİ KAN DONDURDU

Şüphelinin olayda kullandığı silah ise bir site bahçesine bıraktığı aracında bulunarak el konuldu. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için işlediğini söylediği öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI GEÇEN AY BİTMİŞ

Öte yandan, cinayet kurban giden Emine Ç.'nin 2 ay önce mahalleye taşındığı , aldırdığı uzaklaştırma kararının geçen ayın sonunda bittiği alınan bilgiler arasında yer aldı.

Komşulardan Birgül Çelik, peşe silah sesleri geldiğini vurulan kadının olay yerinde öldüğünü belirterek, ailenin mahalleye yakın zamanda taşındığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.