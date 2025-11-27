Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 27 Kasım Perşembe Avrupa Ligi maçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşam kimin maçı var merak edilirken günün programı netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ?

FIFA U17 Dünya Kupası

15:30 | Brezilya - İtalya – 3.'lük | Plus FIFA

19:00 | Portekiz - Avusturya – Final | Plus FIFA

UEFA Avrupa Ligi — 20:45

Roma - Midtjylland | tabii Spor

Aston Villa - Young Boys | tabii Spor

Porto - Nice | tabii Spor

Fenerbahçe - Ferencvaros | TRT Spor

Feyenoord - Celtic | tabii Spor

Lille - Dinamo Zagreb | tabii Spor

Ludogorets - Celta Vigo | tabii Spor

PAOK - Brann | tabii Spor

Viktoria Plzen - Freiburg | tabii Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi — 20:45

AZ Alkmaar - Shelbourne | Yayın Yok

Hamrun - Lincoln City | Yayın Yok

Lech Poznan - FC Lausanne | Yayın Yok

Omonia - Dinamo Kiev | Yayın Yok

Rakow Czestochowa - Rapid Wien | Yayın Yok

Sigma Olomouc - NK Celje | Yayın Yok

Slovan Bratislava - Rayo Vallecano | Yayın Yok

Uni. Craiova - Mainz | Yayın Yok

Zrinjski - Hacken | Yayın Yok

AVRUPA LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi — 23:00

Real Betis - Utrecht | tabii Spor

Bologna - Salzburg | tabii Spor

Kızılyıldız - FCSB | tabii Spor

G.A. Eagles - Stuttgart | tabii Spor

Genk - Basel | tabii Spor

Maccabi Tel Aviv - Lyon | tabii Spor

Nottingham Forest - Malmö | tabii Spor

Panathinaikos - Sturm Graz | tabii Spor

Glasgow Rangers - Braga | tabii Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi — 23:00

Aberdeen - Noah | Yayın Yok

Breidablik - Samsunspor | TRT 1

FC Drita - Shkendija | Yayın Yok

Fiorentina - AEK | Yayın Yok

Jagiellonia - KuPS | Yayın Yok

Legia Varşova - Sparta Prag | Yayın Yok

Rijeka - AEK Larnaca | Yayın Yok

Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk | Yayın Yok

Strasbourg - Crystal Palace | Yayın Yok