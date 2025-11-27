Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 27 Kasım Perşembe Avrupa Ligi maçları

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşam kimin maçı var merak edilirken günün programı netleşti.
FIFA U17 Dünya Kupası
15:30 | Brezilya - İtalya – 3.'lük | Plus FIFA
19:00 | Portekiz - Avusturya – Final | Plus FIFA
UEFA Avrupa Ligi — 20:45
Roma - Midtjylland | tabii Spor
Aston Villa - Young Boys | tabii Spor
Porto - Nice | tabii Spor
Fenerbahçe - Ferencvaros | TRT Spor
Feyenoord - Celtic | tabii Spor
Lille - Dinamo Zagreb | tabii Spor
Ludogorets - Celta Vigo | tabii Spor
PAOK - Brann | tabii Spor
Viktoria Plzen - Freiburg | tabii Spor
UEFA Avrupa Konferans Ligi — 20:45
AZ Alkmaar - Shelbourne | Yayın Yok
Hamrun - Lincoln City | Yayın Yok
Lech Poznan - FC Lausanne | Yayın Yok
Omonia - Dinamo Kiev | Yayın Yok
Rakow Czestochowa - Rapid Wien | Yayın Yok
Sigma Olomouc - NK Celje | Yayın Yok
Slovan Bratislava - Rayo Vallecano | Yayın Yok
Uni. Craiova - Mainz | Yayın Yok
Zrinjski - Hacken | Yayın Yok
UEFA Avrupa Ligi — 23:00
Real Betis - Utrecht | tabii Spor
Bologna - Salzburg | tabii Spor
Kızılyıldız - FCSB | tabii Spor
G.A. Eagles - Stuttgart | tabii Spor
Genk - Basel | tabii Spor
Maccabi Tel Aviv - Lyon | tabii Spor
Nottingham Forest - Malmö | tabii Spor
Panathinaikos - Sturm Graz | tabii Spor
Glasgow Rangers - Braga | tabii Spor
UEFA Avrupa Konferans Ligi — 23:00
Aberdeen - Noah | Yayın Yok
Breidablik - Samsunspor | TRT 1
FC Drita - Shkendija | Yayın Yok
Fiorentina - AEK | Yayın Yok
Jagiellonia - KuPS | Yayın Yok
Legia Varşova - Sparta Prag | Yayın Yok
Rijeka - AEK Larnaca | Yayın Yok
Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk | Yayın Yok
Strasbourg - Crystal Palace | Yayın Yok