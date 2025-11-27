Düğün pisti sular altında kaldı! Paçaları sıvayıp eğlenceye devam ettiler

Kategoriler
Serik'te Sultan ve Onur Eroğlu çiftinin düğününe denk gelen sağanak yağış sonrası düğün salonun pisti sular altında kaldı. Gelin, damat ve davetliler, kısa süreli şaşkın yaşamasına rağmen eğlenceden vazgeçmedi.
Çiçeği burnundaki çiftin sevenleri bu mutlu günde yalnız bırakmadı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, gelin ve damadın su dolu pistte paçaları sıvamış davetlilerle birlikte eğlenceye devam ettiği görüntüler yer aldı.
Bazı misafirler ise sandalyelerin üzerine çıkarak sulardan korunmaya çalıştı. Organizasyon ekibi tarafından düğün alanında suların çekilmesiyle, yağışa rağmen müzik kesilmedi ve eğlence devam etti.