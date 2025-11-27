Düğün pisti sular altında kaldı! Paçaları sıvayıp eğlenceye devam ettiler

Serik'te Sultan ve Onur Eroğlu çiftinin düğününe denk gelen sağanak yağış sonrası düğün salonun pisti sular altında kaldı. Gelin, damat ve davetliler, kısa süreli şaşkın yaşamasına rağmen eğlenceden vazgeçmedi.

PAÇALARI SIVAYIP DANSA DEVAM ETTİLER

Çiçeği burnundaki çiftin sevenleri bu mutlu günde yalnız bırakmadı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, gelin ve damadın su dolu pistte paçaları sıvamış davetlilerle birlikte eğlenceye devam ettiği görüntüler yer aldı.

SANDALYENİN ÜSTÜNE ÇIKTILAR

Bazı misafirler ise sandalyelerin üzerine çıkarak sulardan korunmaya çalıştı. Organizasyon ekibi tarafından düğün alanında suların çekilmesiyle, yağışa rağmen müzik kesilmedi ve eğlence devam etti.