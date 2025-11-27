Menü Kapat
18°
 Nalan Güler Güven

Küçük Ahmet hayatını kaybetti! Ölüm sebebi ortaya çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde okulda rahatsızlanan 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölüm nedeninin boğazına kaçan bir cisim yüzünden olduğu belirlendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 15:49

Dün öğle saatlerinde Bülent Altop İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat; teneffüste aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Boğazına cisim kaçması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Ahmet Emiralp Polat’ın cenazesi, Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi Camii’nde kılınan namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Cenaze namazına Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, aile yakınları ve mahalle halkı katıldı. Belediye Başkanı Selahattin Metin, cenaze sonrası yaptığı açıklamada; "Evladımız Ahmet Emiralp’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Ailemizin acısını paylaşıyor, kendilerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Küçücük bir yüreği toprağa vermenin tarifi yok. Rabbim mekânını cennet eylesin" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç ziyarette Kuran'ı Kerim okudu.

Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı!
