Küçük Ahmet hayatını kaybetti! Ölüm sebebi ortaya çıktı

Dün öğle saatlerinde Bülent Altop İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat; teneffüste aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Boğazına cisim kaçması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Ahmet Emiralp Polat’ın cenazesi, Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Cenaze namazına Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, aile yakınları ve mahalle halkı katıldı. Belediye Başkanı Selahattin Metin, cenaze sonrası yaptığı açıklamada; "Evladımız Ahmet Emiralp’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Ailemizin acısını paylaşıyor, kendilerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Küçücük bir yüreği toprağa vermenin tarifi yok. Rabbim mekânını cennet eylesin" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç ziyarette Kuran'ı Kerim okudu.