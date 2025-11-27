Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Papa'nın Türkiye'ye gelmesinden memnuniyet duyduğunu aktaran Erdoğan ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Verilen mesajlar dünyada barış umudunu artıracak'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Saygıdeğer Papa 14. Leo’yu ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kıymetli misafirimize ve heyetine “Ülkemize hoş geldiniz” diyorum.

Kendilerinin göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye’ye gerçekleştirmesini her bakımdan çok anlamlı buluyorum. Bu müstesna ziyaretin, Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin dostluk, iş birliği ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sağlamasını canıgönülden temenni ediyorum."

