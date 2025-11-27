Menü Kapat
 | Safa Keser

Cool Halı’dan Yeni Seri: Pratico Halı Koleksiyonu

Ev dekorasyonunda estetik ve işlevselliği bir arada sunan Cool Halı, yeni Pratico Koleksiyonu ile yaşam alanlarına modern bir dokunuş getiriyor. Günümüz şehir hayatına uyum sağlayan bu seri, hem mutfak halısı hem de koridor halısı – yolluk olarak kullanılabilecek pratik yapısıyla öne çıkıyor.

Cool Halı’dan Yeni Seri: Pratico Halı Koleksiyonu
27.11.2025
27.11.2025
Dijital Baskı Teknolojisi ile Üstün Görünüm

Pratico koleksiyonu , dijital baskı teknolojisi kullanılarak üretiliyor. Bu sayede desenlerde canlı renk geçişleri, yüksek çözünürlüklü detaylar ve uzun süre ilk günkü görünümünü koruyan dayanıklı bir yüzey sunuyor. Geleneksel halılardan farklı olarak, üretim süreci sayesinde halının lifleri tüy veya toz bırakmıyor.

Cool Halı’dan Yeni Seri: Pratico Halı Koleksiyonu

Sisal Görünümlü Modern Dokular

Cool , sisal görünümlü yüzeyiyle doğal görünümü modern çizgilerle birleştiriyor. Bu özellik, Pratico Koleksiyonu’nu sadece bir zemin ürünü olmaktan çıkarıp, dekorasyonun tamamlayıcı parçası haline getiriyor. Minimal desenleriyle modern mutfaklardan ferah koridorlara kadar her alanda zahmetsiz bir uyum sağlıyor.

Cool Halı’dan Yeni Seri: Pratico Halı Koleksiyonu

Makinede Yıkanabilir Rahatlık

Yoğun yaşam temposuna uygun olarak tasarlanan Pratico halılar, 30 dereceye kadar makinede yıkanabiliyor. Bu özelliği sayesinde kullanıcılar, hijyen ve bakım konusunda büyük bir kolaylık elde ediyor. Günlük kullanımda leke tutmayan yüzeyiyle pratik temizlik deneyimi sunuyor.

Kaymaz Dot Taban: Güvenli Adımlar İçin

Dot tabanlı yapısı sayesinde kaymaz özellik gösteren Pratico halılar, özellikle mutfak halısı veya koridor halısı - yolluk halı olarak kullanıldığında güvenli bir zemin oluşturuyor. Evde çocuklar veya evcil hayvanlar varsa, bu detay ekstra bir avantaj sağlıyor.

Cool Halı’dan Yeni Seri: Pratico Halı Koleksiyonu

Robot Süpürge Uyumu ve Tozsuz Kullanım

Pratico serisi, robot süpürge kullanımına uygun formda tasarlandı. Tüy ve toz bırakmayan yüzeyi sayesinde hem hijyenik hem de bakım açısından son derece pratik bir deneyim sunuyor. Dijital baskı teknolojisinin getirdiği bu avantaj, serinin uzun ömürlü kullanımını destekliyor.

Cool Halı’dan Yeni Seri: Pratico Halı Koleksiyonu

Estetik ve Fonksiyonelliği Bir Araya Getiren Koleksiyon

Cool Halı Pratico Koleksiyonu; estetiği, konforu ve teknolojiyi tek bir halıda buluşturuyor. İster mutfakta, ister koridorda kullanın; Pratico, her alanda zarif görünümünü koruyan, işlevsel bir halı çözümü sunuyor.

Cool Halı’nın yenilikçi çizgisiyle üretilen Pratico koleksiyonu , modern evlerin yeni favorisi olmaya aday.

Cool Halı Kurucu Ortağı Muhittin Yıldırım, yeni koleksiyonla ilgili şunları söyledi:

“Pratico serisini geliştirirken, kullanıcıların günlük yaşamında karşılaştığı pratik ihtiyaçları estetikle birleştirmek istedik. Modern evlerde artık sadece şık değil, kolay temizlenebilir, güvenli ve uzun ömürlü ürünler tercih ediliyor. Pratico, bu beklentilerin tümüne yanıt veren bir seri olarak tasarlandı.”

