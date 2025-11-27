İstanbul’da baraj doluluk oranlarında korkutan seviye! Megakentte sular kesilecek mi? Uzman isim açıkladı

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki toplam doluluk oranı 27 Kasım itibariyle yüzde 18,95’e geriledi. Kazandere Barajı’nda su seviyesi yüzde 1,97’ye düşerken en yüksek su seviyesi ise yüzde 49,9’luk oranla Elmalı Barajı’nda tespit edildi. Yaklaşık 17 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul’da planlı su kesintileri için alınacak önlemler değerlendirilmeye başlarken, Tgrthaber.com’a konuşan Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, aralık ayına dikkat çekti.

İstanbul baraj doluluk oranlarının Kasım ayının son haftası itibariyle son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştığına dikkat çeken Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros; İstanbul’a en çok yağışı kasım, aralık ve ocak ayında olduğunu ifade etti.

İSTANBUL EN ÇOK YAĞIŞI KASIM-ARALIK-OCAK AYINDA ALIYOR

İstanbul barajlarının en çok kasım, aralık ve ocak aylarında gerçekleşen yağışlarla dolduğunu belirten Toros, “Biz İstanbul’da yağışın yüzde 13’ünü Kasım ayında alıyoruz. Aralıkta yüzde 16, ocakta yüzde 13. Aslında en çok yağış aldığımız aylardan birisi Kasım ama Kasım bitiyor. Hafta sonu beklenen yağışların ise ne kadar bir etki bırakacağı henüz bilinmiyor.” İfadelerini kullandı.

Ekim ayının ise son 10 yılın en yağışlı üçüncü dönemi olduğuna dikkat çeken Toros, Ekim ayı güzel geçti ve barajlardaki su düşüşü yavaşladı. Sebebi de hem hava biraz serinlediği için bu böyle hem de yer altına yani yer altı da beslendiği yer altı kısmen artık barajlarımızı destekliyor. Şimdi hafta sonu da dahil olmak üzere birkaç gün yağmur bekleniyor. Bunlar tabii barajlarda bu düşüşü bir müddet yavaşlatacaktır. Aralık ayı ise İstanbul’un en fazla yağış aldığı aydır. Merakla gelecek yağışları bekliyoruz.” dedi.

GÖZLER ARALIK AYINDA

Barajlardaki doluluk oranının yüzde 19-20’lerin altına düşmesini değerlendiren uzman isim “Daha önceki yıllarda da bunun altına düştü. Daha düşük seviyede ulaşmış. Ancak aralık ayı İstanbul’un en fazla yağışı alan üçüncü ay olması sebebiyle su kesintisi yapacaklarını tahmin etmiyorum.

Ama bu aralık ayında İstanbul’un en fazla yağışı alması halinde barajlar dolmaya başlayacaktır. Dolmasa bile o yaz döneminde her 3 günde yüzde 1 azalışın artık olmayacağını söyleyebiliriz. Hem havaalanı serin olması hem de yağışların gelmesiyle.” Şeklinde konuştu.

İstanbul’da su kesintisinin her sene konuşulmaya devam edeceğini belirten Prof. Dr. Toros, susuzluğa karşı alınacak kalıcı önlemler hakkında da konuştu.

“YÜZDE 100 DOLU OLSA BİLE YETMİYOR”

Geçen sene 1. 161.000.000 metreküp su kullanıldığını belirten Toros, “Bu yıl da şu anda bir milyar 63.000.000 metreküp verilmiş daha bir ayımız daha var. Yani bu ne demektir? 1 milyar 200.000.000 metreküp su tüketeceğiz demektir. Ama barajların tamamı dolu olsa bile bu miktar yetmiyor. Baraj tamamen doğal olsa bir İstanbul’a yetmiyor. Yeşil çay ve Melen imdadımıza yetişiyor.

Şimdi bir ortam hesaba yapmak hesap yapmak gerekiyor. Şu anda bakın günlük 3.000.000 metreküpün üzerinde su kullanıyoruz. Yani 16 milyon nüfus var desek günlük 200 litrenin üzerinde su kullanıyoruz.

KADEMELİ FİYAT ARTIŞI ÖNEMLİ

Kademeli fiyat artışının su faturalarında kullanılmasının oldukça etkili olacağını belirten Toros, “Gelecekte su sıkıntısı çekilmemesi için ise bizim bunun 100 litreye sabitlememiz gerekiyor. Örneğin 100 litreye kadar standart bir fiyatın olması 100 litreyi geçtikten sonra kademeli ücretlendirme yani 100 litreyi geçtikten sonra sürekli artan ücretlendirme gibi bir fonksiyon olacak.

Kademeli faturalandırmanın caydırıcı bir önlem olduğuna dikkat çeken Toros, “Ben bir vatandaşım biliyorum ki 100 litreyi ilk geçtiğim zaman fiyat artmaya devam edecek o zaman. Evimde apartmanımda basınç ayarlayıcı bir cihaz takayım. Çeşmeme gelen musluğa gelen su basınç değer düşük olduğu için açtığım zaman daha fazla su akmasın. Yani otomatikman vatandaşı tasarrufu teşvik ediyor.” şeklinde konuştu.

“YAĞMUR HASADI YAPILMALI”

Yağmur hasadı yapmanın da su tasarrufu konusunda kritik bir önem taşıdığını belirten uzman isim binaların çatısından boşa akıp giden suların bir depoda biriktirilerek bahçe sulaması için ihtiyaç duyulan suların bu depodan karşılanması gerektiğine vurgu yaptı.

Bir diğer önlemin yağmur vergisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Toros, yağan yağmurun toprakla buluşmasını engelleyen binalardan çok cüzi bir miktarda vergi alınmasının olumlu bir katkı sağlayacağına dikkat çekti.