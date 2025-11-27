GS FB maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi biletleri için bekleyiş başladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig'in dev derbisi olan Galatasaray Fenerbahçe maçı için bekleyiş sürerken binlerce taraftar derbinin maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihi bekliyor.
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği GS FB derbisinin tarihi ve hakemi belli oldu. Nefes kesen derbinin maç biletleri için ise bekleyiş devam ediyor. Karşılaşma biletleri genelde maçtan 2-3 gün önce satışa çıkıyor. Buna göre maç biletlerinin kasım ayının son haftasında satışa sunulması bekleniyor.
Süper Lig'de oynanacak olan GS FB derbisi 1 Aralık günü oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol olurken, müsabakanın biletleri bekleniyor. Karşılaşmanın biletleri maçta 2-3 gün önce satışa sunulacak.
Dev derbinin maç biletleri henüz satışa çıkmazken maça kısa süre kala satışa çıkacak. Buna göre maç biletleri Kasım ayının son haftasında satışa çıkması bekleniyor.