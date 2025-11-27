GS FB maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi biletleri için bekleyiş başladı

Süper Lig'in dev derbisi olan Galatasaray Fenerbahçe maçı için bekleyiş sürerken binlerce taraftar derbinin maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihi bekliyor.

GS FB MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği GS FB derbisinin tarihi ve hakemi belli oldu. Nefes kesen derbinin maç biletleri için ise bekleyiş devam ediyor. Karşılaşma biletleri genelde maçtan 2-3 gün önce satışa çıkıyor. Buna göre maç biletlerinin kasım ayının son haftasında satışa sunulması bekleniyor.

Süper Lig'de oynanacak olan GS FB derbisi 1 Aralık günü oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol olurken, müsabakanın biletleri bekleniyor.

Dev derbinin maç biletleri henüz satışa çıkmazken maça kısa süre kala satışa çıkacak.